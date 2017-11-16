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23:30 (мск), источник: ТАСС

Кириленко: «Химкам» важно не допустить серии из 4−5 поражений

МЫТИЩИ /Московская область/, 16 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам подмосковных «Химок» важно не допустить проигрышной серии в 4−5 матчей в Евролиге. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Химки», проводящие домашние матчи Евролиги в Мытищах, уступили израильскому «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 69:77. «Химки» потерпели третье поражение в турнире и второе подряд.

«Когда в межсезонье создается новая команда, совершенно логично, что бывают нехорошие серии. Хочется, чтобы одно- два поражения «Химок» не превратились в спад и в серию из 4−5 проигрышей, — сказал Кириленко. — После поражения «Химки» должны возвращаться еще сильнее. Как с «Реалом», когда они победили после неудачи с «Олимпиакосом».

«Химкам» главное не допустить теперь серьезного провала, — добавил президент РФБ.

В следующем матче 23 ноября «Маккаби» сыграет в гостях с испанской «Барселоной». «Химки» 24 ноября на выезде сыграют с турецким «Фенербахче».

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