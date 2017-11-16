Кириленко: «Химкам» важно не допустить серии из 4−5 поражений

В четверг «Химки», проводящие домашние матчи Евролиги в Мытищах, уступили израильскому «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 69:77. «Химки» потерпели третье поражение в турнире и второе подряд.

«Когда в межсезонье создается новая команда, совершенно логично, что бывают нехорошие серии. Хочется, чтобы одно- два поражения «Химок» не превратились в спад и в серию из 4−5 проигрышей, — сказал Кириленко. — После поражения «Химки» должны возвращаться еще сильнее. Как с «Реалом», когда они победили после неудачи с «Олимпиакосом».