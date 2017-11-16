Баскетболисты «Химок» проиграли «Маккаби» в домашнем матче Евролиги

Встреча восьмого тура, прошедшая в четверг на «Арене Мытищи», завершилась победой гостей со счетом 77:69 (28:19, 14:20, 20:16, 15:14). Самым результативным в составе победителей стал Пьер Джексон, набравший 19 очков. В подмосковной команде выделялись Алексей Швед, набравший 21 балл, и Томас Робинсон, сделавший дабл-дабл (17 очков и 13 подборов). «Маккаби» одержал пятую победу в восьми матчах турнира, а «Химки» потерпели третье поражение.