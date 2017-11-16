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22:36 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Химок» проиграли «Маккаби» в домашнем матче Евролиги

МЫТИЩИ (Московская область), 16 ноя — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили тель-авивскому «Маккаби» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча восьмого тура, прошедшая в четверг на «Арене Мытищи», завершилась победой гостей со счетом 77:69 (28:19, 14:20, 20:16, 15:14). Самым результативным в составе победителей стал Пьер Джексон, набравший 19 очков. В подмосковной команде выделялись Алексей Швед, набравший 21 балл, и Томас Робинсон, сделавший дабл-дабл (17 очков и 13 подборов). «Маккаби» одержал пятую победу в восьми матчах турнира, а «Химки» потерпели третье поражение.

В следующем туре «Маккаби» 23 ноября сыграет в гостях с испанской «Барселоной», а «Химки» днем позже встретятся на выезде с турецким «Фенербахче».

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