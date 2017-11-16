Баскетболисты «Химок» проиграли «Маккаби» в домашнем матче Евролиги
МЫТИЩИ (Московская область), 16 ноя —
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МЫТИЩИ (Московская область), 16 ноя —
Встреча восьмого тура, прошедшая в четверг на «Арене Мытищи», завершилась победой гостей со счетом 77:69 (28:19, 14:20, 20:16, 15:14). Самым результативным в составе победителей стал Пьер Джексон, набравший 19 очков. В подмосковной команде выделялись Алексей Швед, набравший 21 балл, и Томас Робинсон, сделавший
В следующем туре «Маккаби» 23 ноября сыграет в гостях с испанской «Барселоной», а «Химки» днем позже встретятся на выезде с турецким «Фенербахче».