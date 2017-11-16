Баскетболисты «Милана» в овертайме победили «Валенсию» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в среду в Валенсии, завершилась со счетом 103:98 (19:20, 22:25, 17:19, 16:10, 29:24) в пользу «Милана». В составе победителей 30 очков набрал Кертис Джерреллс. У проигравших 22 очками отметился Эрик Грин.