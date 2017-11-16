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Баскетболисты «Милана» в овертайме победили «Валенсию» в матче Евролиги
МОСКВА, 16 ноя —
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МОСКВА, 16 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Валенсии, завершилась со счетом 103:98 (19:20, 22:25, 17:19, 16:10, 29:24) в пользу «Милана». В составе победителей 30 очков набрал Кертис Джерреллс. У проигравших 22 очками отметился Эрик Грин.
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Фенербахче» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 83:90,
«Бамберг» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 84:81.