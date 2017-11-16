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02:04 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Милана» в овертайме победили «Валенсию» в матче Евролиги

МОСКВА, 16 ноя — Р-Спорт. Итальянский «Милан» победил в овертайме в гостях испанскую «Валенсию» в матче седьмого раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в среду в Валенсии, завершилась со счетом 103:98 (19:20, 22:25, 17:19, 16:10, 29:24) в пользу «Милана». В составе победителей 30 очков набрал Кертис Джерреллс. У проигравших 22 очками отметился Эрик Грин.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Фенербахче» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 83:90,

«Бамберг» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 84:81.

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