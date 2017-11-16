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02:03 (мск), источник: ТАСС

«Химки» сыграют с «Маккаби» в матче Евролиги

ТАСС, 16 ноября. Подмосковные «Химки» сыграют с израильским «Маккаби» из Тель-Авива в матче 8-го тура баскетбольной Евролиги. Соперник «Химок» неплохо начал нынешний сезон, одержав четыре победы, однако во вторник «Маккаби» потерпел домашнее поражение от турецкого «Анадолу Эфеса».

Источник: ИТАР-ТАСС

«Химки» в начале недели возглавляли турнирную таблицу, однако и вторая в сезоне поездка в Грецию обернулась для подмосковной команды разгромным поражением. На сей раз «Химки» уступили «Панатинаикосу» (65:93). Ранее «Химки» проиграли в Пирее местному «Олимпиакосу». Впрочем, команда Георгиоса Барцокаса продолжает находиться в лидирующей группе, одержав пять побед.

«Маккаби» также стартовали очень удачно, особенно для клуба, который в прошлом сезоне Евролиги занял лишь 14-е место, потерпев 20 поражений. «Маккаби» обладает специальной лицензией Евролиги и выступает в главном еврокубке вне зависимости от результатов в чемпионате Израиля, где команда из Тель-Авива в последний раз побеждала три года назад. А в прошлом сезоне «Маккаби» остался лишь четвертым, уступив в полуфинале одноклубникам из Хайфы.

В итоге летом состав «Маккаби» поменялся почти полностью, причем белорусский центровой Артем Параховский перешел из казанского УНИКСа. Возглавил же «Маккаби» 55-летний хорватский специалист Невен Спахия, который уже руководил «Маккаби» в 2007 году, приведя команду к чемпионскому титулу. В 2008 году Спахия вывел испанскую «Басконию» в «Финал четырех» Евролиги, где команда из Витории заняла третье место.

По словам Барцокаса, важным аспектом станет, как на игре «Химок» и «Маккаби» повлияют разгромные поражения, которые они потерпели во вторник. По словам главного тренера подмосковного клуба, в составе «Маккаби» два сильных разыгрывающих, которые иногда демонстрируют очень быструю игру, задавая ритм.

Матч пройдет на «Арене-Мытищи», начало — 20:00 мск.

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