Баскетболисты ЦСКА на выезде обыграли «Црвену Звезду» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в среду в Белграде, завершилась победой российской команды со счетом 85:59 (22:10, 22:17, 21:7, 20:25). В составе ЦСКА на паркете выделялись Нандо Де Коло (16 очков) и Кайл Хайнс (13 очков, 7 подборов). У «Црвены Звезды» 15 очков набросал Тейлор Рочести.

ЦСКА, одержавший шесть побед при одном поражении, лидирует в турнирной таблице Евролиги. Следующий матч армейцы проведут дома 17 ноября против турецкого «Фенербахче». «Црвена Звезда» в этот же день сыграет на выезде с греческим «Олимпиакосом».