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01:35 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты ЦСКА на выезде обыграли «Црвену Звезду» в матче Евролиги

МОСКВА, 15 ноя — Р-Спорт. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде обыграли сербскую «Црвену Звезду» в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Белграде, завершилась победой российской команды со счетом 85:59 (22:10, 22:17, 21:7, 20:25). В составе ЦСКА на паркете выделялись Нандо Де Коло (16 очков) и Кайл Хайнс (13 очков, 7 подборов). У «Црвены Звезды» 15 очков набросал Тейлор Рочести.

ЦСКА, одержавший шесть побед при одном поражении, лидирует в турнирной таблице Евролиги. Следующий матч армейцы проведут дома 17 ноября против турецкого «Фенербахче». «Црвена Звезда» в этот же день сыграет на выезде с греческим «Олимпиакосом».

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