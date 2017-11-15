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20:45 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты УНИКСа обыграли «Андорру» в матче Кубка Европы

КАЗАНЬ, 15 ноя -Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа победили «Андорру» в матче Кубка Европы.

Источник: РИА "Новости"

УНИКС в Казани выиграл со счетом 89:80 (24:16, 25:15, 26:22, 14:27). Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев Джамар Смит, который набрал 21 очко. УНИКС одержал четвертую победу в шести играх группового этапа.

Следующий матч в Кубке Европы УНИКС проведёт 6 декабря на выезде против французского «Леваллуа».

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