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Баскетболисты УНИКСа обыграли «Андорру» в матче Кубка Европы
КАЗАНЬ, 15 ноя -Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа победили «Андорру» в матче Кубка Европы.
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КАЗАНЬ, 15 ноя -Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа победили «Андорру» в матче Кубка Европы.
УНИКС в Казани выиграл со счетом 89:80 (24:16, 25:15, 26:22, 14:27). Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев Джамар Смит, который набрал 21 очко. УНИКС одержал четвертую победу в шести играх группового этапа.
Следующий матч в Кубке Европы УНИКС проведёт 6 декабря на выезде против французского «Леваллуа».