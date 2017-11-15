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Баскетболисты «Автодора» проиграли «Невежису» в матче Кубка Европы FIBA
МОСКВА, 15 ноя —
МОСКВА, 15 ноя —
Встреча пятого тура группы B, прошедшая в среду в Саратове, завершилась со счетом 86:75 (23:18, 27:17, 19:31, 17:9) в пользу гостей. В составе «Автодора» 19 очков набрал Майка Даунс, у «Невежиса» 19 баллами отметился Малколм Грант.
Это был первый матч «Автодора» после назначения на пост главного тренера Евгения Пашутина, который в понедельник сменил итальянского специалиста Андреа Маццона.
В следующем матче турнира «Автодор» (2 победы, 3 поражения) 5 декабря примет португальскую «Бенфику».