Неприступная Греция для «Химок»

Источник: РИА "Новости"

Негостеприимные греки, лидирующие «Химки»

По итогам шестого тура таблица регулярного чемпионата Евролиги должна была вгонять поклонников отечественного баскетбола как минимум в экстаз — первые две строчки в сильнейшем первенстве Старого Света делил между собой дуэт российских клубов в лице «Химок» и ЦСКА, потерпевший на старте в сумме всего пару поражений.

Первыми испытание «медными трубами» волею календаря вынуждены были проходить химчане. Причем в данном случае бремя лидерства было замешано еще и в адский огненный «коктейль», где градус напряжения до невообразимого обещали поднять жаркие греческие трибуны — по-другому болеть за своих любимцев потомки Сократа и Гомера попросту не умеют.

Еще более интригующим выезд в Афины выглядел в контексте единственного до вечера четверга фиаско желто-синих в еврокубке за авторством «Олимпиакоса», который с неоценимой помощью своих сумасшедших фанатов в конце октября не оставил шансов Алексею Шведу и компании с преимуществом в 17 очков.

Явными «домоседами» можно было назвать и «Панатинаикос», того самого оппонента подопечных Георгиоса Барцокаса, победа над которым довела бы рекорд «Химок» в турнире до умопомрачительных 7−1 — ни одного поражения на родной арене в этом сезоне при сразу трех неудачах в Евролиге на выезде.

Не добавляли позитивных эмоций россиянам в преддверии встречи с «Пао» также новости о пополнении лазарета: по поводу аппендицита в госпиталь попал Энтони Гил, ставший одним из героев недавнего поединка с «Басконией» (91:90), в котором набрал 20 очков, в том числе и девять — из-за дуги со стопроцентной точностью.

Впрочем, все это относилось больше к делам «бумажным» — турнирные баллы между соперниками предстояло распределить вовсе не множественным предматчевым раскладам, а самой игре, обещавшей дать немало ответов на вопросы о дальнейших перспективах желто-синих в Евролиге.

Поражение из-за дуги

Большинства ответов, однако, получить так и не удалось — разве что стало понятно, что «Химкам» пока тяжеловато «выгрызать», стиснув зубы, те игры, в которых визави почти не ошибается, а в каких-то компонентах показывает и вовсе инопланетный уровень, подвластный больше злодеям из легендарного для поклонников баскетбола мультфильма «Космический джем», чем простым смертным.

Поединок в Афинах оказался едва ли не идеальным примером того, когда гораздо оживленнее хочется говорить о фантастической победе одних, нежели о крупном поражении других: в этот вечер хозяева действительно сделали все, чтобы очаровать, возможно, даже фанатов химчан, так они были хороши.

Особо визуализировалась эта красота в трехочковых бросках — уже с самого старта матча греки показали, что промахиваться из-за дуги намерены лишь по большим праздникам (для оппонентов, конечно), четырежды (включая попадание с нарушением правила длительности владения) отправив снаряд в цель с дальней дистанции за три с половиной минуты первой четверти.

Особо старателен в этом был Маркус Денмон, по случая визита «Химок» превратившийся легким движением кисти в самого настоящего демона — напрочь спутав себя со Стефаном Карри, американец, до этой встречи реализовавший в турнире лишь две «трехи» из восьми, накидал в кольцо россиян в стартовой десятиминутке 150 процентов от своего былого «актива», что при внушительной помощи его партнеров-«дальнобойщиков» позволило «Пао» повести по итогам четверти с перевесом в 10 очков (26:16).

Причем нельзя сказать, что успешная «артиллерийная» осада афинян стала следствием плохой игре в защите от гостей — такое, например, отчетливо прослеживалось в той же игре с «Басконией», где испанцам раз за разом позволялось бросать из-за дуги без сопротивления.

В данном же случае все было гораздо прозаичнее — внушительное число попаданий греков являлись банальными «шальными» трехочковыми. И ряд из них был заброшен после каких-то невероятных степ-бэков и прочих прелестей баскетбола, которые смотрелись бы не столь невероятно, будь их авторами условные игроки «Голден Стэйт», а не середняки Евролиги.

Шутки ли, но завершили встречу хозяева паркета с какими-то нереальными 17 (!) точными бросками из-за дуги при 63 (!) процентах точности, тогда как главный заводила всего этого безумства — Денмон — финальную сирену встретил с семью точными «трехами» при всего двух промахах.

«Химки» же в своем полном составе на это сумели ответить лишь пятью трехочковыми из 21 попытки.

Не проиграть при таких вводных можно бы было только в случае полной доминации в других показателях, которой, к сожалению, зрители не увидели — проиграли «Химки» в этот раз и подбор (29 против 39), и ассистировали меньше (13 и 22 передачи соотвественно), а уж точность с линии штрафных бросков (8 из 18), на которую желто-синие стали часто становиться в редкие моменты спада в игре греков на экваторе противостояния, и вовсе лишила лидеров турнира шансов на чудо-спасение.

Бороться — несмотря ни на что

При всем очевидном миноре по итогам матча в Афинах «Химки» сложно упрекнуть в отсутствии характера.

Если говорить начистоту, встреча с «Панатинаикосом» была проиграна прямиком под сирену на большой перерыв, когда Швед (17 очков под конец игры, лучший результат среди партнеров) «убивал» последние секунды четверти для исполнения броска под звуковой аккомпанемент, однако допустил потерю на ведении и был вынужден лишь с разочарованием наблюдать, как разыгрывающий соперников Ник Калатес, в сентябре едва в одиночку не выбросивший сборную России с Евробаскета, поражает беззащитное кольцо.

Счет после этого стал 46:27, и о каком-то камбеке — учитывая ход поединка — говорить можно было лишь с ярой надеждой, но не хладнокровной уверенностью. Но биться, несмотря на подавляющую ситуацию, «Химки» не перестали.

Россияне начали еще более агрессивно действовать в обороне, при этом каким-то образом умудряясь набирать очки и в атаке — и это с учетом того, что первую реальную ошибку в защите хозяева допустили лишь в конце третьей четверти (!).

Так в итоге матч и заканчивался: желто-синие с огромным трудом добывали для себя сложнейшее двухочковое попадание, после чего делали максимум у своего кольца, но получали легчайшую «треху» от воодушевленных соперников, из-за чего разница лишь росла и росла, оказавшись в конце концов достаточно неприличной — «+28».