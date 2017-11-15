Неприступная Греция для «Химок»
Подмосковные «Химки» потерпели крупное поражение от афинского «Панатинаикоса» в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги — 65:93. Ранее в рамках турнира
Подмосковные «Химки» потерпели крупное поражение от афинского «Панатинаикоса» в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги — 65:93. Ранее в рамках турнира
Негостеприимные греки, лидирующие «Химки»
По итогам шестого тура таблица регулярного чемпионата Евролиги должна была вгонять поклонников отечественного баскетбола как минимум в экстаз — первые две строчки в сильнейшем первенстве Старого Света делил между собой дуэт российских клубов в лице «Химок» и ЦСКА, потерпевший на старте в сумме всего пару поражений.
Первыми испытание «медными трубами» волею календаря вынуждены были проходить химчане. Причем в данном случае бремя лидерства было замешано еще и в адский огненный «коктейль», где градус напряжения до невообразимого обещали поднять жаркие греческие трибуны —
Еще более интригующим выезд в Афины выглядел в контексте единственного до вечера четверга фиаско
Явными «домоседами» можно было назвать и «Панатинаикос», того самого оппонента подопечных Георгиоса Барцокаса, победа над которым довела бы рекорд «Химок» в турнире до умопомрачительных 7−1 — ни одного поражения на родной арене в этом сезоне при сразу трех неудачах в Евролиге на выезде.
Не добавляли позитивных эмоций россиянам в преддверии встречи с «Пао» также новости о пополнении лазарета: по поводу аппендицита в госпиталь попал Энтони Гил, ставший одним из героев недавнего поединка с «Басконией» (91:90), в котором набрал 20 очков, в том числе и девять —
Впрочем, все это относилось больше к делам «бумажным» — турнирные баллы между соперниками предстояло распределить вовсе не множественным предматчевым раскладам, а самой игре, обещавшей дать немало ответов на вопросы о дальнейших перспективах
Поражение
Большинства ответов, однако, получить так и не удалось — разве что стало понятно, что «Химкам» пока тяжеловато «выгрызать», стиснув зубы, те игры, в которых визави почти не ошибается, а в
Поединок в Афинах оказался едва ли не идеальным примером того, когда гораздо оживленнее хочется говорить о фантастической победе одних, нежели о крупном поражении других: в этот вечер хозяева действительно сделали все, чтобы очаровать, возможно, даже фанатов химчан, так они были хороши.
Особо визуализировалась эта красота в трехочковых бросках — уже с самого старта матча греки показали, что промахиваться
Особо старателен в этом был Маркус Денмон, по случая визита «Химок» превратившийся легким движением кисти в самого настоящего демона — напрочь спутав себя со Стефаном Карри, американец, до этой встречи реализовавший в турнире лишь две «трехи» из восьми, накидал в кольцо россиян в стартовой десятиминутке 150 процентов от своего былого «актива», что при внушительной помощи его партнеров-«дальнобойщиков» позволило «Пао» повести по итогам четверти с перевесом в 10 очков (26:16).
Причем нельзя сказать, что успешная «артиллерийная» осада афинян стала следствием плохой игре в защите от гостей — такое, например, отчетливо прослеживалось в той же игре с «Басконией», где испанцам раз за разом позволялось бросать
В данном же случае все было гораздо прозаичнее — внушительное число попаданий греков являлись банальными «шальными» трехочковыми. И ряд из них был заброшен после
Шутки ли, но завершили встречу хозяева паркета с
«Химки» же в своем полном составе на это сумели ответить лишь пятью трехочковыми из 21 попытки.
Не проиграть при таких вводных можно бы было только в случае полной доминации в других показателях, которой, к сожалению, зрители не увидели — проиграли «Химки» в этот раз и подбор (29 против 39), и ассистировали меньше (13 и 22 передачи соотвественно), а уж точность с линии штрафных бросков (8 из 18), на которую
Бороться — несмотря ни на что
При всем очевидном миноре по итогам матча в Афинах «Химки» сложно упрекнуть в отсутствии характера.
Если говорить начистоту, встреча с «Панатинаикосом» была проиграна прямиком под сирену на большой перерыв, когда Швед (17 очков под конец игры, лучший результат среди партнеров) «убивал» последние секунды четверти для исполнения броска под звуковой аккомпанемент, однако допустил потерю на ведении и был вынужден лишь с разочарованием наблюдать, как разыгрывающий соперников Ник Калатес, в сентябре едва в одиночку не выбросивший сборную России с Евробаскета, поражает беззащитное кольцо.
Счет после этого стал 46:27, и о
Россияне начали еще более агрессивно действовать в обороне, при этом
Так в итоге матч и заканчивался:
При этом времени на разрушительное самокопание у химчан нет от слова «совсем». Уже 16 ноября в Мытищи пожалует израильский «Маккаби», соперник тоже не из приятных — и здесь команде Барцокаса, которую все еще так же ждут в «Финале четырех», нужно будет уже действительно ответить на все вопросы. По крайней мере — самим себе.