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Баскетболисты «Химок» проиграли на выезде «Панатинаикосу» в матче Евролиги
МОСКВА, 15 ноя —
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МОСКВА, 15 ноя —
Встреча, прошедшая во вторник в Афинах, завершилась со счетом 93:65 (26:16, 20:11, 26:22, 21:16) в пользу хозяев. У химчан лучшим на паркете был Алексей Швед, набравший 17 очков. В составе победителей 24 очка на свой счет записал Маркус Денмон, а Ник Калатес оформил
В другом матче дня турецкий «Анадолу-Эфес» обыграл на выезде израильский «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 92:72 (19:19, 28:16, 20:26, 25:11).
В следующей встрече турнира «Химки» 16 ноября примут дома «Маккаби».