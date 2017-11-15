Баскетболисты «Химок» проиграли на выезде «Панатинаикосу» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая во вторник в Афинах, завершилась со счетом 93:65 (26:16, 20:11, 26:22, 21:16) в пользу хозяев. У химчан лучшим на паркете был Алексей Швед, набравший 17 очков. В составе победителей 24 очка на свой счет записал Маркус Денмон, а Ник Калатес оформил дабл-дабл (11 очков + 11 передач).