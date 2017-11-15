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00:53 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Химок» проиграли на выезде «Панатинаикосу» в матче Евролиги

МОСКВА, 15 ноя — Р-Спорт. Баскетболисты подмосковных «Химок» проиграли на выезде греческому «Панатинаикосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Афинах, завершилась со счетом 93:65 (26:16, 20:11, 26:22, 21:16) в пользу хозяев. У химчан лучшим на паркете был Алексей Швед, набравший 17 очков. В составе победителей 24 очка на свой счет записал Маркус Денмон, а Ник Калатес оформил дабл-дабл (11 очков + 11 передач).

В другом матче дня турецкий «Анадолу-Эфес» обыграл на выезде израильский «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 92:72 (19:19, 28:16, 20:26, 25:11).

В следующей встрече турнира «Химки» 16 ноября примут дома «Маккаби».

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