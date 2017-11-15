ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой» в матче Евролиги

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Разгромив на прошлой неделе испанскую «Валенсию» (94:67), ЦСКА вошел в число лидеров предварительной стадии Евролиги. Команда Димитриса Итудиса подтверждает статус фаворитов Евролиги, тогда как их сербским соперникам необходимо провести серьезную работу, чтобы попасть в первую восьмерку и выступить в четвертьфинале.

Два года назад «Црвене Звезде» это удалось — в ¼ финала белградцы уступили ЦСКА, который в итоге стал победителем «Финала четырех». Сезон-2015/16 стал одним из самых успешных в истории популярного клуба, лучше «Црвена Звезда» выступила лишь в 1973 году, когда добралась до полуфинала Кубка европейских чемпионов. В 1974-м «Црвена Звезда» выиграла второй на тот момент по значимости баскетбольный турнир — «Кубок Сапорты».

Сербский баскетбол продолжает оставаться одним из лучших в Европе — в сентябре национальная команда стала вице-чемпионом континента. Однако сербские клубы больших успехов не добивались, являясь в основном поставщиками игроков в более серьезные команды. Костяк нынешней «Црвены Звезды» составляют молодые сербские игроки, выделяется в составе лишь 35-летний македонский центровой Перо Антич и 32-летний защитник Тэйлор Рочести, который выступает за сборную Черногории. Летом Рочести переехал в Белград из краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

31-летний тренер Алимпиевич

Главный тренер «Црвены Звезды» — 31-летний Душан Алимпиевич, который ранее возглавлял клуб ФМП из Белграда и вывел его в финал чемпионата Сербии. Во главе сильнейшего клуба страны трех последних сезонов Алимпиевич пока лишь осваивается — команда не лучшим образом стартовала в Евролиге, потерпев несколько необязательных поражений, в том числе и на своей площадке от германского «Бамберга». 24 октября «Црвена Звезда» уступила в Мытищах «Химкам» со счетом 78:85.

В прошлом сезоне «Црвена Звезда» уступила путевку в четвертьфинал в решающем матче последнего тура с конкурентом — турецкой «Дарюшшафакой», одержав в итоге 16 побед в 30 матчах. Однако, по мнению Димитриса Итудиса, нынешняя «Звезда» — даже более сильная команда, чем в прошлом сезоне. Наставник ЦСКА особо выделил игру «Црвены Звезды» на своей площадке, так что армейцам надо готовиться к очередному сложному матчу.

Встреча пройдет в Белграде на «Комбанк-Арене», где в нынешнем сезоне пройдет и «Финал четырех» Евролиги. Арена вмещает 18 тыс. зрителей, однако пока на «Црвену Звезду» ходит не более восьми тысяч болельщиков.