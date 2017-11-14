«Химки» сыграют с «Панатинаикосом» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Обыграв в пятницу испанскую «Басконию», «Химки» возглавили турнирную таблицу регулярного чемпионата Евролиги — наряду с ЦСКА. Два российских клуба одержали по пять побед, и если для традиционных фаворитов армейцев такой результат вполне ожидаем, то лидерство «Химок» — неожиданность. При этом лидирует подмосковный клуб закономерно, учитывая, что на счету команды Георгиоса Барцокаса — гостевая победа над мадридским «Реалом».

Единственное поражение «Химки» потерпели в Греции, 26 октября уступив в Пирее местному «Олимпиакосу» — 75:92. Во вторник «Химки» снова сыграют в этой стране — на сей раз в столице, где базируется «Панатинаикос». Афинский клуб является одним из самых титулованных клубов Европы, за последние 20 лет шесть раз победив в Евролиге. Хотя последний титул датирован 2011 годом, а предыдущие пять сезонов «Панатинаикос» не может преодолеть стадию ¼ финала.

В нынешнем сезоне афиняне пока в четвертьфинал не попадают, при равном количестве побед и поражений занимая лишь девятое место, пусть и уступая путевку в следующий раунд по дополнительным показателям. При этом «Панатинаикос» может похвастаться домашней победой над чемпионом Евролиги прошлого сезона турецким «Фенербахче» — 70:68, а в пятницу «Пао» одержал победу в принципиальном матче с «Олимпиакосом».

Паскуаль, Паппас и Калатес

В прошлом сезоне «Панатинаикос» выиграл чемпионат Греции в рекордный 35-й раз. Возглавляет команду 45-летний испанский специалист Хави Паскуаль, лидеры «Панатинаикоса» — опытный Нико Калатес, Никос Паппас, который вышел на ведущие роли в нынешнем сезоне, а также универсальный американский форвард Крис Синглтон. Синглтон несколько лет назад выступал в «Локомотиве-Кубани» под руководством Барцокаса.

Греческий наставник «Химок» отметил, что «Панатинаикос» крайне редко проигрывает на своей площадке, а в составе подмосковной команды будут отсутствовать Тайлер Хоникатт и Этнони Гилл, которому на днях была сделана операция в связи с аппендицитом. «Так что все должны понимать, насколько у нас сложная задача», — резюмировал Барцокас.