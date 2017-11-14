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01:18 (мск), источник: ТАСС

«Химки» сыграют с «Панатинаикосом» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 14 ноября. Баскетбольный клуб «Химки» сыграет во вторник в гостях с греческим «Панатинаикосом» в матче 7-го тура Евролиги. Подмосковная команда входит в число лидеров сезона, тогда как греческий клуб одержал лишь три победы в шести матчах и пока не входит в первую восьмерку.

Источник: РИА "Новости"

Обыграв в пятницу испанскую «Басконию», «Химки» возглавили турнирную таблицу регулярного чемпионата Евролиги — наряду с ЦСКА. Два российских клуба одержали по пять побед, и если для традиционных фаворитов армейцев такой результат вполне ожидаем, то лидерство «Химок» — неожиданность. При этом лидирует подмосковный клуб закономерно, учитывая, что на счету команды Георгиоса Барцокаса — гостевая победа над мадридским «Реалом».

Единственное поражение «Химки» потерпели в Греции, 26 октября уступив в Пирее местному «Олимпиакосу» — 75:92. Во вторник «Химки» снова сыграют в этой стране — на сей раз в столице, где базируется «Панатинаикос». Афинский клуб является одним из самых титулованных клубов Европы, за последние 20 лет шесть раз победив в Евролиге. Хотя последний титул датирован 2011 годом, а предыдущие пять сезонов «Панатинаикос» не может преодолеть стадию ¼ финала.

В нынешнем сезоне афиняне пока в четвертьфинал не попадают, при равном количестве побед и поражений занимая лишь девятое место, пусть и уступая путевку в следующий раунд по дополнительным показателям. При этом «Панатинаикос» может похвастаться домашней победой над чемпионом Евролиги прошлого сезона турецким «Фенербахче» — 70:68, а в пятницу «Пао» одержал победу в принципиальном матче с «Олимпиакосом».

Паскуаль, Паппас и Калатес

В прошлом сезоне «Панатинаикос» выиграл чемпионат Греции в рекордный 35-й раз. Возглавляет команду 45-летний испанский специалист Хави Паскуаль, лидеры «Панатинаикоса» — опытный Нико Калатес, Никос Паппас, который вышел на ведущие роли в нынешнем сезоне, а также универсальный американский форвард Крис Синглтон. Синглтон несколько лет назад выступал в «Локомотиве-Кубани» под руководством Барцокаса.

Греческий наставник «Химок» отметил, что «Панатинаикос» крайне редко проигрывает на своей площадке, а в составе подмосковной команды будут отсутствовать Тайлер Хоникатт и Этнони Гилл, которому на днях была сделана операция в связи с аппендицитом. «Так что все должны понимать, насколько у нас сложная задача», — резюмировал Барцокас.

Матч пройдет в олимпийском спортивном центре Афин, который вмещает 19 тыс. зрителей, начало — 22:15 мск. На нынешней неделе пройдут матчи сразу двух туров Евролиги, уже в четверг «Химки» на домашней площадке в Мытищах примут израильский «Маккаби» из Тель-Авива. ЦСКА же в матче 7-го тура в среду сыграет в гостях с сербской «Црвеной Звездой».

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