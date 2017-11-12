Минские «Цмокі» победили баскетболистов «Нижнего Новгорода» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

Первую четверть хозяева начали очень сильно, набрав 19 очков за стартовую пятиминутку. К чести «драконов», они не сломались и в дальнейшем сумели переломить ход поединка, победив в итоге со счетом 91:82 (18:25, 28:19, 18:17, 27:21). Самыми результативными в составе минчан стали Крис Черапович — 24 очка, на один балл меньше набрал Дэвид Кравиш.