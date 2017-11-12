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20:52 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокі» победили баскетболистов «Нижнего Новгорода» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокі-Мiнск» обыграли в гостях «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую четверть хозяева начали очень сильно, набрав 19 очков за стартовую пятиминутку. К чести «драконов», они не сломались и в дальнейшем сумели переломить ход поединка, победив в итоге со счетом 91:82 (18:25, 28:19, 18:17, 27:21). Самыми результативными в составе минчан стали Крис Черапович — 24 очка, на один балл меньше набрал Дэвид Кравиш.

Это третья виктория подопечных Александра Крутикова в шести проведенных встречах. И они занимают 6-е место среди 13 участников «банковского» турнира. Свой следующий матч в Единой лиге ВТБ чемпионы Беларуси проведут 19 ноября на площадке «Минск-Арены» против саратовского «Автодора». Саратовские баскетболисты провели 5 игр, одержав две победы при трех поражениях.

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