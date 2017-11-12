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«Локомотив-Кубань» на своем паркете обыграл ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 12 ноя —
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МОСКВА, 12 ноя —
Встреча, прошедшая в воскресенье в Краснодаре, завершилась победой «Локомотива-Кубани» со счетом 83:70 (18:14, 28:25, 22:19, 15:12). В составе победителей самыми результативными стали Дмитрий Хвостов (19 очков) и Джо Рэгланд (17). У ВЭФа 22 очка набрал Марекс Мейерис.
Следующий матч «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде 18 ноября против «Пармы», а ВЭФ следующую игру в лиге проведет только 3 декабря против той же «Пармы».