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Баскетболисты УНИКСа обыграли «Автодор» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
КАЗАНЬ, 11 ноя —
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КАЗАНЬ, 11 ноя —
УНИКС в субботу выиграл в Казани со счетом 89:82 (17:22, 23:20, 27:21, 22:19). Самым результативным игроком матча стал форвард саратовцев Коти Кларк, который набрал 29 очков.
Это пятая победа подряд для казанцев в Единой лиге ВТБ, а у «Автодора» в пяти играх теперь три поражения.
Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Автодор» проведет 19 ноября против «Цмоки Минск» на выезде, а УНИКС 3 декабря сыграет с «Химками» в Казани.