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20:44 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты УНИКСа обыграли «Автодор» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

КАЗАНЬ, 11 ноя — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа одержали победу в матче Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».

УНИКС в субботу выиграл в Казани со счетом 89:82 (17:22, 23:20, 27:21, 22:19). Самым результативным игроком матча стал форвард саратовцев Коти Кларк, который набрал 29 очков.

Это пятая победа подряд для казанцев в Единой лиге ВТБ, а у «Автодора» в пяти играх теперь три поражения.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Автодор» проведет 19 ноября против «Цмоки Минск» на выезде, а УНИКС 3 декабря сыграет с «Химками» в Казани.

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