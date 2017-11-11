Баскетболисты УНИКСа обыграли «Автодор» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

УНИКС в субботу выиграл в Казани со счетом 89:82 (17:22, 23:20, 27:21, 22:19). Самым результативным игроком матча стал форвард саратовцев Коти Кларк, который набрал 29 очков.

Это пятая победа подряд для казанцев в Единой лиге ВТБ, а у «Автодора» в пяти играх теперь три поражения.