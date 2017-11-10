«Химки» — в лидерах!

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото)
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Португалия0
Саудовская Аравия0
Футбол. Сборные
перерыв
Франция1
Уэльс0
Футбол. Сборные
перерыв
Англия0
Германия0
Футбол. Сборные
перерыв
Бельгия1
Мексика1
Футбол. Сборные
перерыв
Польша0
Уругвай0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо Эвеланш2
Оттава Сенаторз3
Футбол. Сборные
21:00
Украина2
Словакия1
Хоккей. НХЛ
11.11
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
11.11
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
11.11
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
11.11
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. Европа
19:30
Канада0
Швеция2
Хоккей. НХЛ
11.11
Даллас Старз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
11.11
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Хоккей. Европа
16:00
Чехия3
Швейцария2
Футбол. Сборные
16:00
Грузия1
Кипр0
Футбол. Сборные
15:00
Япония1
Бразилия3
Футбол. Сборные
14:35
Китай0
Сербия2
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея2
Колумбия1
Все события
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Федор Емельяненко поборется за пояс чемпиона Bellator
Зинедин Зидан признался в любви к России
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Найден неожиданный секрет счастливого брака
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
20«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»
11Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла
23:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Химки» — в лидерах!

Подмосковный клуб на своей площадке в напряженном матче переиграл «Басконию» и после этого успеха делит с ЦСКА лидерство в Евролиге.

Источник: Спорт-Экспресс

ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат

ХИМКИ — БАСКОНИЯ — 91:90 (18:21, 22:17, 21:16, 30:26)

Судьи: Ламоника (Италия), Фуфис (Греция), Романо (Израиль).
10 ноября. Мытищи. «Арена Мытищи». 5559 зрителей.

ОБМАНЧИВАЯ ТАБЛИЦА

Игра с «Басконией» — как раз тот случай, когда перед матчем не нужно смотреть в турнирную таблицу, а, заглянув, думать, что все будет легко. Да, испанский клуб перед поездкой в Мытищи плелся в хвосте регулярного чемпионата Евролиги, одержав всего одну победу в пяти первых матчах, что привело к отставке тренера — место Пабло Приджиони занял Педро Мартинес, под началом которого «Валенсия» в прошлом сезоне выиграла чемпионат Испании.

Но, во-первых, смена тренера в игровых видах спорта обычно благотворно влияет на команду. По крайней мере на первых порах. Считается, что самоотдача игроков уж точно повышается. А состав у «Басконии» очень даже приличный. Тут и мощный грузин Торнике Шенгелия, и дальнобойщик Родриго Бобуа, и немецкий гигант Йоханнес Фойтманн, и хорошо знакомые российским болельщикам Янис Тимма, пришедший из петербургского «Зенита», и Мэтт Дженнинг, перебравшийся из краснодарского «Локомотива». А во-вторых, «Баскония» обладает колоссальным европейским опытом и в этом компоненте уж точно превосходит «Химки». И, наконец, не стоило забывать, что в понедельник подмосковная команда провела чрезвычайно эмоциональный и энергозатратный матч с ЦСКА, в котором к тому же и уступила.

БАСКОНСКАЯ БОМБАРДИРОВКА

Однако поначалу казалось, что все для «Химок» пойдет по накатанной. Первые атаки давались хозяевам легко, и они быстро повели — 8:1. Было понятно, что в таком веселом и немного разухабистом баскетболе без защиты шансы на победу у химчан куда выше. Понимала это и «Баскония» — поэтому начала обороняться, жестко и старательно. И это сработало — за три минуты до конца первой четверти испанцы были уже впереди — 14:13.

Совершенно незаметен был лидер «Химок» Алексей Швед. Дошло до того, что в одном из моментов соперники обокрали его на ведении — совершенно немыслимое дело.

Испанцы же и не думали сбавлять обороты. В какой-то момент гости включили зонный прессинг и еще больше затруднили действия «Химок» в атаке. У «Басконии» же полетели еще и дальние броски. В начале второй четверти у испанцев залетели три «трехи» подряд, после чего преимущество гостей достигло уже восьми очков — 30:22. Причем эта удачная серия продолжалась до большого перерыва: по итогам первой половины «Баскония» забросила 9 трехочковых из 20. И это команда, которая перед этим матчем занимала предпоследнее место по средней результативности — всего 70,4 очка за матч!

НЕ ТОЛЬКО ШВЕД

Немного взбодрил «Химки» Егор Вяльцев. Две его «трехи» и перехват в какой-то момент позволили хозяевам остаться на плаву в тот момент, когда, казалось, они вот-вот развалятся. Но настоящая погоня началась в третьей четверти. Игроки «Басконии» продолжали упорно бросать издали, вот только перестали попадать (три точных «трехи» из 10), набирая очки от случая к случаю. В какой-то момент отставание «Химок» сократилось всего до двух очков — 51:53. Но пара неудачных решений в атаке свели все эти усилия на нет: преимущество «Басконии» снова достигло 7 — 8 очков.

К тому же категорически не летело у Шведа. На счету лидера «Химок» к концу третьей четверти было всего шесть очков — совершенно несерьезный для него показатель. Который не скрашивали даже четыре передачи и пять подборов (из них два в нападении). Но падавшее знамя подхватил Джеймс Андерсон. Пара его стильных проходов и перехват случились очень вовремя. И в концовке четверти счет стал равным — 61:61.

По сути, нервная и захватывающая концовка началась задолго до последних минут матча. Наконец-то попал издали Швед, и это был тот ресурс, который «Химки» еще не использовали. Однако переломным стал момент за четыре с половиной минуты до конца — Энтони Гилл сделал блок-шот, а Томас Робинсон подхватил мяч, продрался через всю площадку и забил с фолом. Так преимущество хозяев достигло пяти очков — 76:71. И «Химкам» удалось его в итоге удержать. Пусть и не без труда — последняя минута игрового времени растянулась надолго, включив в себя множество полагающихся в таких случаях пауз и фолов.

Несомненно, помогла «Химкам» и поддержка трибун, которые вновь были заполнены практически до отказа. Да и вообще атмосфера в зале была располагающей к хорошему баскетболу, который публика в итоге и увидела.

Подмосковный клуб по-прежнему непобедим на своей площадке в регулярном чемпионате Евролиги — четыре выигрыша из четырех. Но, что даже более важно, после этого успеха «Химки» на пару с ЦСКА возглавляют турнирную таблицу.

Футбол закончился! Новые правила игры
ВАДА похвасталось новым компроматом на Россию
Зинедин Зидан признался в любви к России
«Химки» одержали пятую победу в шести матчах Евролиги
Россиянин вышел в финал молодежного Итогового турнира ATP
Сборная Швеции по хоккею победила канадцев в матче Кубка Карьяла
Англия — Германия: стартовые составы на товарищеский матч
Сборная Сенегала досрочно вышла на чемпионат мира 2018 года
Новости
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь