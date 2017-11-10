«Химки» — в лидерах!
Подмосковный клуб на своей площадке в напряженном матче переиграл «Басконию» и после этого успеха делит с ЦСКА лидерство в Евролиге.
Подмосковный клуб на своей площадке в напряженном матче переиграл «Басконию» и после этого успеха делит с ЦСКА лидерство в Евролиге.
ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат
ХИМКИ — БАСКОНИЯ — 91:90 (18:21, 22:17, 21:16, 30:26)
Судьи: Ламоника (Италия), Фуфис (Греция), Романо (Израиль).
10 ноября. Мытищи. «Арена Мытищи». 5559 зрителей.
ОБМАНЧИВАЯ ТАБЛИЦА
Игра с «Басконией» — как раз тот случай, когда перед матчем не нужно смотреть в турнирную таблицу, а, заглянув, думать, что все будет легко. Да, испанский клуб перед поездкой в Мытищи плелся в хвосте регулярного чемпионата Евролиги, одержав всего одну победу в пяти первых матчах, что привело к отставке тренера — место Пабло Приджиони занял Педро Мартинес, под началом которого «Валенсия» в прошлом сезоне выиграла чемпионат Испании.
Но,
БАСКОНСКАЯ БОМБАРДИРОВКА
Однако поначалу казалось, что все для «Химок» пойдет по накатанной. Первые атаки давались хозяевам легко, и они быстро повели — 8:1. Было понятно, что в таком веселом и немного разухабистом баскетболе без защиты шансы на победу у химчан куда выше. Понимала это и «Баскония» — поэтому начала обороняться, жестко и старательно. И это сработало — за три минуты до конца первой четверти испанцы были уже впереди — 14:13.
Совершенно незаметен был лидер «Химок» Алексей Швед. Дошло до того, что в одном из моментов соперники обокрали его на ведении — совершенно немыслимое дело.
Испанцы же и не думали сбавлять обороты. В
НЕ ТОЛЬКО ШВЕД
Немного взбодрил «Химки» Егор Вяльцев. Две его «трехи» и перехват в
К тому же категорически не летело у Шведа. На счету лидера «Химок» к концу третьей четверти было всего шесть очков — совершенно несерьезный для него показатель. Который не скрашивали даже четыре передачи и пять подборов (из них два в нападении). Но падавшее знамя подхватил Джеймс Андерсон. Пара его стильных проходов и перехват случились очень вовремя. И в концовке четверти счет стал равным — 61:61.
По сути, нервная и захватывающая концовка началась задолго до последних минут матча.
Несомненно, помогла «Химкам» и поддержка трибун, которые вновь были заполнены практически до отказа. Да и вообще атмосфера в зале была располагающей к хорошему баскетболу, который публика в итоге и увидела.
Подмосковный клуб