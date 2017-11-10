«Химки» — в лидерах!

Источник: Спорт-Экспресс

ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат

ХИМКИ — БАСКОНИЯ — 91:90 (18:21, 22:17, 21:16, 30:26)

Судьи: Ламоника (Италия), Фуфис (Греция), Романо (Израиль).

10 ноября. Мытищи. «Арена Мытищи». 5559 зрителей.

ОБМАНЧИВАЯ ТАБЛИЦА

Игра с «Басконией» — как раз тот случай, когда перед матчем не нужно смотреть в турнирную таблицу, а, заглянув, думать, что все будет легко. Да, испанский клуб перед поездкой в Мытищи плелся в хвосте регулярного чемпионата Евролиги, одержав всего одну победу в пяти первых матчах, что привело к отставке тренера — место Пабло Приджиони занял Педро Мартинес, под началом которого «Валенсия» в прошлом сезоне выиграла чемпионат Испании.

Но, во-первых, смена тренера в игровых видах спорта обычно благотворно влияет на команду. По крайней мере на первых порах. Считается, что самоотдача игроков уж точно повышается. А состав у «Басконии» очень даже приличный. Тут и мощный грузин Торнике Шенгелия, и дальнобойщик Родриго Бобуа, и немецкий гигант Йоханнес Фойтманн, и хорошо знакомые российским болельщикам Янис Тимма, пришедший из петербургского «Зенита», и Мэтт Дженнинг, перебравшийся из краснодарского «Локомотива». А во-вторых, «Баскония» обладает колоссальным европейским опытом и в этом компоненте уж точно превосходит «Химки». И, наконец, не стоило забывать, что в понедельник подмосковная команда провела чрезвычайно эмоциональный и энергозатратный матч с ЦСКА, в котором к тому же и уступила.

БАСКОНСКАЯ БОМБАРДИРОВКА

Однако поначалу казалось, что все для «Химок» пойдет по накатанной. Первые атаки давались хозяевам легко, и они быстро повели — 8:1. Было понятно, что в таком веселом и немного разухабистом баскетболе без защиты шансы на победу у химчан куда выше. Понимала это и «Баскония» — поэтому начала обороняться, жестко и старательно. И это сработало — за три минуты до конца первой четверти испанцы были уже впереди — 14:13.

Совершенно незаметен был лидер «Химок» Алексей Швед. Дошло до того, что в одном из моментов соперники обокрали его на ведении — совершенно немыслимое дело.

Испанцы же и не думали сбавлять обороты. В какой-то момент гости включили зонный прессинг и еще больше затруднили действия «Химок» в атаке. У «Басконии» же полетели еще и дальние броски. В начале второй четверти у испанцев залетели три «трехи» подряд, после чего преимущество гостей достигло уже восьми очков — 30:22. Причем эта удачная серия продолжалась до большого перерыва: по итогам первой половины «Баскония» забросила 9 трехочковых из 20. И это команда, которая перед этим матчем занимала предпоследнее место по средней результативности — всего 70,4 очка за матч!

НЕ ТОЛЬКО ШВЕД

Немного взбодрил «Химки» Егор Вяльцев. Две его «трехи» и перехват в какой-то момент позволили хозяевам остаться на плаву в тот момент, когда, казалось, они вот-вот развалятся. Но настоящая погоня началась в третьей четверти. Игроки «Басконии» продолжали упорно бросать издали, вот только перестали попадать (три точных «трехи» из 10), набирая очки от случая к случаю. В какой-то момент отставание «Химок» сократилось всего до двух очков — 51:53. Но пара неудачных решений в атаке свели все эти усилия на нет: преимущество «Басконии» снова достигло 7 — 8 очков.

К тому же категорически не летело у Шведа. На счету лидера «Химок» к концу третьей четверти было всего шесть очков — совершенно несерьезный для него показатель. Который не скрашивали даже четыре передачи и пять подборов (из них два в нападении). Но падавшее знамя подхватил Джеймс Андерсон. Пара его стильных проходов и перехват случились очень вовремя. И в концовке четверти счет стал равным — 61:61.

По сути, нервная и захватывающая концовка началась задолго до последних минут матча. Наконец-то попал издали Швед, и это был тот ресурс, который «Химки» еще не использовали. Однако переломным стал момент за четыре с половиной минуты до конца — Энтони Гилл сделал блок-шот, а Томас Робинсон подхватил мяч, продрался через всю площадку и забил с фолом. Так преимущество хозяев достигло пяти очков — 76:71. И «Химкам» удалось его в итоге удержать. Пусть и не без труда — последняя минута игрового времени растянулась надолго, включив в себя множество полагающихся в таких случаях пауз и фолов.

Несомненно, помогла «Химкам» и поддержка трибун, которые вновь были заполнены практически до отказа. Да и вообще атмосфера в зале была располагающей к хорошему баскетболу, который публика в итоге и увидела.