Баскетболисты «Химок» обыграли «Басконию» в домашнем матче Евролиги

Встреча, прошедшая в пятницу на «Арене Мытищи», завершилась победой химчан со счетом 91:90 (18:21, 22:27, 21:16, 30:26). Самыми результативными в составе победителей стали Энтони Гилл и Алексей Швед, набравшие по 20 очков. У испанцев лучшим был Мэтт Дженнинг, в активе которого 19 баллов. «Химки» одержали пятую победу в шести матчах, а «Баскония» потерпела пятое поражение.