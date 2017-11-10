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22:53 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Химок» обыграли «Басконию» в домашнем матче Евролиги

МЫТИЩИ (Московская область), 10 ноя — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты подмосковных «Химок» победили испанскую «Басконию» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу на «Арене Мытищи», завершилась победой химчан со счетом 91:90 (18:21, 22:27, 21:16, 30:26). Самыми результативными в составе победителей стали Энтони Гилл и Алексей Швед, набравшие по 20 очков. У испанцев лучшим был Мэтт Дженнинг, в активе которого 19 баллов. «Химки» одержали пятую победу в шести матчах, а «Баскония» потерпела пятое поражение.

В следующем туре «Химки» 14 ноября сыграют в гостях с греческим «Панатинаикосом», а «Баскония» в этот же день примет мадридский «Реал».

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