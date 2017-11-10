«Химки» сыграют с «Басконией» в Евролиге

Источник: РИА "Новости"

Пока что очень успешная еврокубковая кампания подмосковных «Химок» продолжится 10 ноября на «Арене-Мытищи», куда в рамках шестого тура баскетбольной Евролиги пожалует испанская «Баскония».

Начало сезона выдалось у сегодняшних соперников, мягко говоря, неоднородным. Если российская команда, в ходе летне-осенней паузы сделавшая ряд, возможно, ключевых перестановок и приобретений, благодаря чему ее старт в главном клубном турнире Старого Света визуализировался в гроссмейстерские четыре победы в пяти матчах (подпортил все лишь мадридский «Реал», дома воспользовавшийся частичной неопытностью химчан), то вот коллективу из Витории, игравшему в «Финале четырех» еще в позапрошлом мае (тогда, правда, носил он гордое наименование «Лабораль-Кутча»), напротив, изменения в межсезонье ожидаемо пошли лишь во вред, приведя к 1−4 по итогам пяти туров Евролиги, а также не самому радужному положению дел во внутреннем первенстве.

Немудрено, что именно в «Басконии» в итоге случалась первая в сезоне тренерская отставка среди всех участников самого значимого еврокубка.

Заслуженный аргентинец Пабло Приджиони, в свое время немало «попыливший» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в этом году завершил свою игроцкую карьеру именно в стане виторийцев, почти сразу же приняв команду в качестве наставника.

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Однако сыскать славы на этом поприще (по крайней мере — в Стране Басков) у некогда умного разыгрывающего не получилось: целый ряд болезненных поражений вынудили новоявленного тренера впопыхах просить расторжения контракта.

Спустя некоторое время бразды правления командой принял испанец Педро Мартинес, в минувшем сезоне приведший «Валенсию» к золоту национального чемпионата и серебру Еврокубка.

Причем расставание наставника с «летучими мышами» получилось едва ли не по всем канонам трагикомедии — будучи еще далек от триумфа, Мартинес заявил руководству, что не видит возможностей дальнейшего совместного развития с командой, попросив боссов «Басконии» подыскать себе к следующей осени нового тренера.

Однако в дальнейшем — как сообщали СМИ — уже высказанное решение Педро стал считать все более и более преждевременным. Вероятно, особенно грустно «коучу» стало, когда после действительного удачного исхода сезона ему пришлось покинуть свой пост — расчетливые менеджеры «Валенсии», которую в этой Евролиге «Химки», к слову, уже обыграли, еще заблаговременно условились о личном соглашении с Чусом Видореттой и расторгать его даже в сложившихся условиях не захотели.

Получится ли у Мартинеса плюс-минус та же «сказка и в «Басконии» — большой вопрос, ведь еще до отставки Приджиони многие эксперты отмечали, что не самые лучшие результаты коллектива кроются не столько в неопытности тренера, сколько в сомнительном подборе игроков.

Состав баскского клуба за последние полтора года и правда претерпел серьезнейшие изменения — команда потеряла целую группу лидеров и качественных ролевиков, сменив их несколько более экономичным набором исполнителей, что вкупе с рядом травм и привело к грустному старту сезона.

Тотальные проблемы у виторийцев пока что прослеживаются с подборами (29,4 за матч в среднем) — по этому показателю команда на данный момент является худшей среди всех 16 коллективов Евролиги.

Особо плохо обстоят дела у подопечных Мартинеса с подборами на своем щите (21 в среднем за встречу): практически в каждом поединке «Баскония» устраивает на собственной половине площадке какую-то непонятную «распродажу» атак второго шанса, чем более-менее классные оппоненты с радостью пользуются.

Главной звездой нынешнего состава басков принято считать атакующего защитника Родрига Бобуа —29-летний француз в свое время становился чемпионом НБА с «Далласом» (пусть и будучи лишь игроком ротации), а сейчас всеми силами пытается вернуться на былой уровень, который был у него до неприятной травмы.

Впрочем, даже несмотря на это (и жуткие результаты его клуба) Бобуа удается идти в актуальном топ-2 Евролиги-2017/18 по точности двухочковых бросков — аж 76,2 процента, что является для представителей его позиции совсем уж сумасшедшим показателем.

Среди баскетболистов «Басконии» также стоит особо отметить форварда Яниса Тимму — 25-летний латвиец в период с 2015-го по 2017 год ярко выступал в составе питерского «Зенита», логичным итогом чего стал его вызов на февральский Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, на котором игроку удалось выиграть конкурс по броскам сверху.

В текущем розыгрыше Евролиги Янис, правда, пока что больше отмечается даже не зрелищными данками, а перехватами — с 1,6 «кражей» за игру в среднем он входит в топ-5 чемпионата по данному значению.

И все же. «Химки» своего сегодняшнего соперника побеждать если не должны, то обязаны: учитывая вполне обоснованные амбиции желто-синих на участие как минимум в плей-офф Евролиги, российскому клубу попросту предначертано набирать легкие очки в поединке с переживающим тяжелые времена оппонентом.

Тем более что едва ли химчане хотят проигрывать во втором матче кряду — домашняя встреча с «Басконией» сейчас видится идеальным подспорьем для того, чтобы исправиться перед собственными болельщиками за понедельничное поражение от ЦСКА (81:96) в рамках Единой лиги, которое одновременно и обнадежило и остудило поклонников коллектива Георгиоса Барцокаса.

Схожего мнения в преддверии матча в Мытищах придерживаются и букмекеры — на победу хозяев в этой встрече дается скромный коэффициент, равный 1,25, тогда как на виктории их оппонентов потенциально можно приумножить свой капитал аж в 3,5 раза.