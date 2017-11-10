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01:38 (мск), источник: ТАСС

«Химки» сыграют с аутсайдером из Испании в матче Евролиги

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Баскетбольный клуб «Химки» сыграет с испанской «Басконией» в матче шестого тура регулярного сезона Евролиги. Клуб из города Витория неудачно начал нынешний сезон, потерпев по четыре поражения в Евролиге и чемпионате Испании.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Химки» входят в число лидеров нынешнего сезона, проиграв лишь раз — одному из фаворитов греческому «Олимпиакосу». Неделю назад подмосковная команда сумела победить в гостях самый титулованный клуб Европы — мадридский «Реал», который лидирует в чемпионате Испании, не потерпев в семи матчах ни одного поражения. «Баскония» в национальном первенстве выиграла лишь трижды, тогда как в Евролиге баски и вовсе имеют в активе лишь одну победу. После четырех поражений на старте «Баскония» в предыдущем туре обыграла на своей площадке греческий «Панатинаикос» — 85:84.

После окончания прошлого сезона руководство «Басконии» сделало ставку на аргентинца Пабло Приджони, который лишь летом завершил карьеру игрока в возрасте 40 лет. Приджони принял команду в непростой момент — она потеряла почти всех лидеров, а в полуфинале чемпионата Испании проиграла «Валенсии». 25 октября после очередного поражения от «Валенсии» уже в Евролиге Приджони подал в отставку, а сменил его опытный специалист Педро Мартинес, который летом «Валенсию» покинул — после окончания контракта и завоевания чемпионского титула. На прошлой неделе «Баскония» Мартинеса, помимо победы над «Панатинаикосом», отметилась успехом в гостевом матче с «Уникахой» (73:72).

Лидерами обновленной «Басконии» являются уругвайский защитник Джейсон Грэйнджер, грузин Торнике Шенгелия и латвиец Янис Тимма, а также француз Родриг Бобуа.

По словам главного тренера «Химок» Георгиса Барцокаса, сейчас соперник находится в гораздо лучшем психологическом состоянии и должен сыграть гораздо увереннее. «Это типично испанская команда, для которой важно поддерживать ритм», — считает греческий наставник «Химок». Его подопечные, в свою очередь, в понедельник проиграли в принципиальном домашнем матче Единой лиги ВТБ ЦСКА — 81:96.

Матч между «Химками» и «Басконией» пройдет на «Арене-Мытищи», начало — 20:00 мск.

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