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01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

13 очков Янкунаса помогли «Жальгирису» разгромить «Милан»

«Жальгирис» на выезде добыл убедительную победу над «Миланом» в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

С первых минут встречи команда из Литвы взяла инициативу в свои руки и создала задел для успешной игры. В дальнейшем команде Ясикявичуса удалось победить в каждой из четвертей, что обеспечило «Жальгирису» разгромную победу — 94:62.

В составе победителей 6 игроков набрали 10 и более очков. Самым результативным из них стал Паулис Янкунас, на счету которого 13 очков. У «Милана» 13 очков набрал Эндрю Гудлок.

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