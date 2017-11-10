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00:35 (мск), источник: Чемпионат.com

21 очко Томаса помогло «Маккаби» победить «Реал»

«Маккаби» из Тель-Авива добыл домашнюю победу над мадридским «Реалом» в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги. В ходе матча лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз.

Источник: AFP 2017

Первая половина осталась за хозяевами — 47:42. Однако перед финальной четвертью с разницей в два очка лидировал уже «Реал».

Уверенная игра израильской команды в заключительном игровом отрезке позволила ей добыть победу — 90:83. Это поражение стало вторым кряду для «Реала».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дешон Томас, набравший 21 очко. У «Реала» 19 очков — в активе Луки Дончича.

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