Де Коло разбудил ЦСКА
ЦСКА на своей площадке обыграл «Валенсию», а главным героем матча стал француз Нандо Де Коло.
ЦСКА на своей площадке обыграл «Валенсию», а главным героем матча стал француз Нандо Де Коло.
ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат
ЦСКА — ВАЛЕНСИЯ — 94:67 (20:19, 23:19, 30:16, 21:13)
Судьи: Радович (Хорватия), Замойски (Польша), Картал (Турция).
9 ноября. Москва. Арена «Мегаспорт». 7015 зрителей.
«Валенсия», на минуточку, — действующий чемпион Испании. Команда, ставшая лучшей в сильнейшей Лиге Европы. Но на ЦСКА все эти титулы, похоже, не произвели никакого впечатления — ну, «Валенсия», ну, чемпион, сколько мы их таких видели. Поэтому настрой у армейцев был соответствующий — не слишком боевой. Возможно, сказался и эмоциональный и энергозатратный матч с «Химками» в понедельник.
Потому что ни чем иным, кроме как недонастроем и вытекавшей из него сонливостью не объяснить провал, случившийся с ЦСКА в стартовые минуты игры. У хозяев не получалось ровным счетом ничего — потери, неподготовленные броски, вялая оборона. Никак не мог поймать нужный темп звездный разыгрывающий
Проснуться армейцам помог
Надо отдать должное, «Валенсию» все это не смутило. Испанцы продолжали играть в свой баскетбол — тот, в который и планировали. Неспешный, тягучий, размеренный, с активным использованием «больших». Здорово смотрелся Боян Дублевич, который и забивал, и отдавал, и подбирал. Во многом благодаря его усилиям гости держались на плаву до конца первой половины матча. Правда, «Валенсию» подводили потери в позиционном нападении — игроки ЦСКА регулярно убегали в отрывы «3 в 1», «2 в 0» и так далее, набирая легкие очки.
Но ЦСКА набирал ход с каждой минутой, а потом и вовсе поймал кураж. Де Коло было просто не остановить — однажды у француза залетела сумасшедшая «треха», выброшенная метров с девяти. В другом случае у него прошла невероятная передача через