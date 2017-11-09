Де Коло разбудил ЦСКА

Источник: Спорт-Экспресс

ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат

ЦСКА — ВАЛЕНСИЯ — 94:67 (20:19, 23:19, 30:16, 21:13)

Судьи: Радович (Хорватия), Замойски (Польша), Картал (Турция).

9 ноября. Москва. Арена «Мегаспорт». 7015 зрителей.

«Валенсия», на минуточку, — действующий чемпион Испании. Команда, ставшая лучшей в сильнейшей Лиге Европы. Но на ЦСКА все эти титулы, похоже, не произвели никакого впечатления — ну, «Валенсия», ну, чемпион, сколько мы их таких видели. Поэтому настрой у армейцев был соответствующий — не слишком боевой. Возможно, сказался и эмоциональный и энергозатратный матч с «Химками» в понедельник.

Потому что ни чем иным, кроме как недонастроем и вытекавшей из него сонливостью не объяснить провал, случившийся с ЦСКА в стартовые минуты игры. У хозяев не получалось ровным счетом ничего — потери, неподготовленные броски, вялая оборона. Никак не мог поймать нужный темп звездный разыгрывающий красно-синих Серхио Родригес. От нервов испанец схлопотал неспортивный фол. Как результат, за первые почти четыре минуты ЦСКА набрал только два (!) очка. В какой-то момент преимущество «Валенсии» достигло 11 очков — 17:6.

Проснуться армейцам помог тайм-аут, взятый главным тренером Димитрисом Итудисом. И выход на площадку Нандо Де Коло, выступившего в роли своеобразного «будильника». Француз начал раз за разом вспарывать оборону «Валенсии» своими проходами, показав партнерам, как можно набирать очки. Показательная статистика по итогам первой четверти — игроки ЦСКА бросили всего один трехочковый, и тот мимо. Как бы то ни было, по итогам этого отрезка хозяева уже вели в счете.

Надо отдать должное, «Валенсию» все это не смутило. Испанцы продолжали играть в свой баскетбол — тот, в который и планировали. Неспешный, тягучий, размеренный, с активным использованием «больших». Здорово смотрелся Боян Дублевич, который и забивал, и отдавал, и подбирал. Во многом благодаря его усилиям гости держались на плаву до конца первой половины матча. Правда, «Валенсию» подводили потери в позиционном нападении — игроки ЦСКА регулярно убегали в отрывы «3 в 1», «2 в 0» и так далее, набирая легкие очки.