ЦСКА победил «Валенсию» в матче Евролиги

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Какие имена для девочек считаются счастливыми
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Кончаловский считает, что мужчины «должны приставать к женщинам»
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Шотландия0
Нидерланды0
Футбол. Сборные
перерыв
Люксембург1
Венгрия1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Иран2
Панама1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Румыния2
Турция0
Футбол. Сборные
20:00
Финляндия3
Эстония0
Хоккей. Европа
19:30
Финляндия3
Россия2
Хоккей. НХЛ
10.11
Нью-Джерси Дэвилз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
10.11
Филадельфия Флайерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
10.11
Монреаль Канадиенс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
10.11
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
10.11
Калгари Флэймз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Сборные
17:00
Армения4
Беларусь1
Хоккей. НХЛ
10.11
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
10.11
Лос-Анджелес Кингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Сборные
15:00
Гонконг0
Бахрейн2
Футбол. Сборные
14:30
Камбоджа1
Мьянма2
Футбол. Сборные
14:30
Сингапур0
Ливан1
Все события
Прибалты "лягут на рельсы": тоннелю в ЕС в обход РФ не быть - СМИ
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Месси и Зидан представили в Москве официальный мяч ЧМ-2018
Российский лыжник станет чемпионом ОИ в Сочи после решения МОК
Кончаловский считает, что мужчины «должны приставать к женщинам»
Светлана Ходченкова затмила всех на вечере в Москве (фото)
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
14Победа «Челси» над Моуринью, поражение Венгера от Гвардиолы и другие события выходных
11«Локомотив» проиграл «Шерифу» в матче Лиги Европы
22:23 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Валенсию» в матче Евролиги

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. ЦСКА победил испанскую «Валенсию» со счетом 94:67 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал защитник московского клуба Нандо Де Коло, набравший 23 очка.

ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице, одержав пять побед в шести матчах, «Валенсия» — восьмая.

В следующем матче 15 ноября ЦСКА в гостях встретится с сербской «Црвеной Звездой», «Валенсия» проведет домашний матч против итальянского «Милана».

 Черчесов сравнил предстоящих соперников сборной России: аргентинцев и испанцев
Дзагоев: это худший чемпионат, в футбол можно играть только с тремя командами
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии
Месси и Зидан представили в Москве официальный мяч ЧМ-2018
Российский лыжник станет чемпионом ОИ в Сочи после решения МОК
Медведева и все-все-все: в Осаке стартует 4-й этап «Гран-при»
Александр Поветкин рассказал о допинге и бое мечты
TSN: «Вегас» расторг контракт с Вадимом Шипачевым
Новости
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
В Ижевске обрушилась часть дома с первого по девятый этаж
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Москва и Петербург лидируют по темпам падения цен на «элитку» в мире
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь