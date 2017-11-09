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ЦСКА победил «Валенсию» в матче Евролиги
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. ЦСКА победил испанскую «Валенсию» со счетом 94:67 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
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МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. ЦСКА победил испанскую «Валенсию» со счетом 94:67 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал защитник московского клуба Нандо Де Коло, набравший 23 очка.
ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице, одержав пять побед в шести матчах, «Валенсия» — восьмая.
В следующем матче 15 ноября ЦСКА в гостях встретится с сербской «Црвеной Звездой», «Валенсия» проведет домашний матч против итальянского «Милана».