Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили бельгийский «Шарлеруа» в Кубке ФИБА-Европа
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» успешно провели первый матч второго круга группового этапа розыгрыша Кубка
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» успешно провели первый матч второго круга группового этапа розыгрыша Кубка
Встречу с лидером группы F подопечные Александра Крутикова начали неудачно, проиграв первую четверть с разницей в 6 очков. Зато во второй десятиминутке гости сыграли гораздо сильнее и ушли на большой перерыв при счете 42:35 в свою пользу. В дальнейшем игра шла на встречных курсах. В итоге минчане добились победы — 82:78 (16:22, 26:13, 17:22, 23:21). В составе победителей самым результативным стал Александр Кудрявцев, набравший 18 очков. В первом круге «драконы» проиграли бельгийскому клубу на своей арене со счетом 76:78.
Свой следующий поединок в этом турнире чемпионы Беларуси проведут у себя дома 15 ноября против израильской «Бней Герцлии», которая накануне крупно уступила у себя дома венгерской «Альбе» — 68:93. Турнирное положение после четырех игровых дней: «Шарлеруа» — 7 очков, «Цмокi-Мiнск» — 6, «Альба» — 6, «Бней Герцлия» — 5.
Перед домашней встречей Кубка