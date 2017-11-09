Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили бельгийский «Шарлеруа» в Кубке ФИБА-Европа

Встречу с лидером группы F подопечные Александра Крутикова начали неудачно, проиграв первую четверть с разницей в 6 очков. Зато во второй десятиминутке гости сыграли гораздо сильнее и ушли на большой перерыв при счете 42:35 в свою пользу. В дальнейшем игра шла на встречных курсах. В итоге минчане добились победы — 82:78 (16:22, 26:13, 17:22, 23:21). В составе победителей самым результативным стал Александр Кудрявцев, набравший 18 очков. В первом круге «драконы» проиграли бельгийскому клубу на своей арене со счетом 76:78.