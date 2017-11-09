ЦСКА сыграет в Москве с «Валенсией» в рамках Евролиги

Источник: ИТАР-ТАСС

В этом сезоне «Валенсия», отметившая 30-летие клуба, получила путевку в Евролигу, впервые став чемпионом Испании. Новый сезон клуб начал с победы в Суперкубке страны. Примечательно, что один из лидеров нынешнего ЦСКА — французский защитник Нандо Де Коло в течение трех сезонов выступал за «Валенсию» (2009−2012) и помог испанцам выиграть Кубок Европы в 2010 году.

Де Коло рассказал пресс-службе клуба, что армейцы хорошо изучили предстоящего соперника, но самым важным является сосредоточенность на собственной игре, на том, что ЦСКА делает на площадке.

«Валенсия» в третий раз в истории сыграет с ЦСКА в Евролиге. На данный момент в очном противостоянии российского и испанского клуба равенство. В сезоне 2010/2011 ЦСКА дома одержал победу — 73:63, но на выезде «Валенсия» разгромила красно-синих — 82:57.

Хорошее настроение армейцев

К матчу Евролиги ЦСКА подходит в прекрасном настроении — в понедельник в рамках Единой лиги ВТБ армейцы обыграли извечного принципиального соперника «Химки» (94:91). ЦСКА набрал ход и продолжает прибавлять. Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении уже шести матчей подряд.

Фоторепортаж Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА

Если говорить исключительно про Евролигу, то в этом турнире победная серия ЦСКА в домашних матчах достигает 13 матчей. Предыдущее поражение случилось в прошлом сезоне от «Фенербахче».

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис ожидает сложной игры: «Впереди очередной жесткий матч. “Валенсия” — очень хорошая команда, чемпион Испании, идет в числе лидеров турнирной таблицы в стране сейчас. Соперники агрессивно действуют как в защите, так и в нападении. Призываем наших болельщиков прийти и помочь нам».