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00:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

История любви: Евролига снова в Мытищах

Всего через четыре дня после захватывающего матча с ЦСКА на внутренней арене подмосковные «Химки» проведут очередную домашнюю игру Евролиги, соперником по которой будет испанская «Баскония» — стартовое вбрасывание состоится на «Арене Мытищи» в пятницу 10 ноября в 20.00 по московскому времени.

Источник: Спорт-Экспресс

ОТ АНШЛАГА ДО АНШЛАГА

В прошедший праздничный понедельник «Химки» собрали уже второй в сезоне аншлаг, на этот раз в центральном матче Единой лиги — переполненные трибуны Баскетбольного центра Московской области стали прекрасным антуражем для зрелищной игры на площадке. А также еще раз напомнили, насколько в Химках любят лучшую игру с мячом. Целая россыпь звезд двух ведущих отечественных клубов выдала матч-спектакль, вместивший в себя яркие комбинации, взрывные данки, бомбардирские подвиги Алексея Шведа, Нандо Де Коло и Никиты Курбанова, переходящее от одной стороны к другой лидерство и даже удаление тренера армейцев Димитриса Итудиса.

Но стоит отметить, что и в Мытищах, где подмосковный клуб в нынешнем сезоне проводит домашние матчи Евролиги, он уже собирал под семь тысяч зрителей на матч открытия с испанской «Валенсией». Да и на встречах с «Жальгирисом» и «Црвеной звездой», которые также закончились победами команды Георгиоса Барцокаса, аудитория была немногим меньше — пока цифры посещаемости у желто-синих очень солидные.

Пожалуй, активная поддержка зрителей — одна из причин, по которым «Химки» до сих пор не знают домашних поражений в самом престижном клубном турнире Старого Света. А клуб, в свою очередь, стремится активно привлекать болельщиков на трибуны «Арены Мытищи». Им помимо баскетбола высшего качества предлагают отличную шоу-программу, развлечения на любой вкус как до начала матча, так и по его ходу, большой выбор атрибутики, сувениров и точек общественного питания. Словом, хотя история «Химок» и Евролиги в Мытищах пока совсем недолгая, это уже точно история любви.

Три домашние победы стали для команды ступеньками к большому выездному успеху — на прошлой неделе «Химки» в Мадриде заслуженно обыграли «Реал». Теперь они входят в группу лидеров турнира, имеющих по четыре победы в пяти матчах. Столько же — у таких грандов континентального баскетбола, как ЦСКА, «Олимпиакос» и «Реал». Пока у подмосковной команды все идет словно по намеченному Барцокасом плану — привычно солирует Швед, которому удается делить площадку и мяч со Стефаном Марковичем, очень результативен Джеймс Андерсон, большой вклад в успехи вносят Чарльз Дженкинс, Энтони Гилл и Малькольм Томас, отлично удается роль джокера Томасу Робинсону.

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БАСКОНСКИЕ СЛОЖНОСТИ

А очередным соперником желто-синих станет клуб с именем, но у которого не слишком задался старт нынешнего сезона. «Баскония» на старте «регулярки» пока одержала всего одну победу и вместе с «Миланом» идет предпоследней, опережая только «Эфес». И это уже стало причиной перестановок в штабе команды из Витории. Лишь прошлым летом начавший тренерскую карьеру аргентинец Пабло Приджиони, не один год проведший в «Басконии» в качестве игрока, сумел за восемь игр Евролиги и чемпионата Испании выиграть всего дважды, после чего был отправлен в отставку. Его место занял Педро Мартинес, под началом которого «Валенсия» в прошлом сезоне выиграла чемпионат Испании.

«Баскония», минувшей весной давшая бой ЦСКА в плей-офф Евролиги, сильно изменила состав летом — лидер команды Адам Ханга уехал в «Барселону», разыгрывающий Шейн Ларкин вернулся в НБА, больше нет в команде снайпера Кима Тилли, защищающего цвета «Олимпиакоса», и Чейза Бадингера. А это большая часть стартовой пятерки. Зато остались мощный грузин Торнике Шенгелия, дальнобойщик Родриго Бобуа и немецкий гигант Йоханнес Фойтманн. Из приобретений можно отметить двух игроков, отлично знакомых российским болельщикам — это Янис Тимма из петербургского «Зенита» и Мэтт Дженнинг из краснодарского «Локомотива». Также пришли аргентинец из «Орландо» Патрисио Гарино, уругваец с итальянским паспортом Джейсон Грейнджер и французский центровой Венсан Пуарье. Подбор игроков позволяет рассчитывать на многое — а Мартинес обладает достаточным опытом, чтобы создать из него отличную команду.

Вот только вопрос, сколько на это потребуется времени. Пока «Баскония» с показателем 70,4 очка — вторая снизу по результативности команда Евролиги, а это обещает испанцам большие проблемы в игре против «Химок», уже прославившихся в этой Евролиге своей обороной. При этом желто-синие сами обладают третьей по силе атакой лиги (81,2 очка за матч), а Швед — второй среди снайперов в личном зачете (19,2 очка). Зато басконцы в числе лидеров по подборам — они собирают в среднем по 37 отскоков за игру. Впрочем, это говорит как о силе передней линии команды, так и о не самой эффективной реализации бросков. Видно, что работы у Мартинеса пока очень много.

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