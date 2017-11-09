История любви: Евролига снова в Мытищах

Источник: Спорт-Экспресс

ОТ АНШЛАГА ДО АНШЛАГА

В прошедший праздничный понедельник «Химки» собрали уже второй в сезоне аншлаг, на этот раз в центральном матче Единой лиги — переполненные трибуны Баскетбольного центра Московской области стали прекрасным антуражем для зрелищной игры на площадке. А также еще раз напомнили, насколько в Химках любят лучшую игру с мячом. Целая россыпь звезд двух ведущих отечественных клубов выдала матч-спектакль, вместивший в себя яркие комбинации, взрывные данки, бомбардирские подвиги Алексея Шведа, Нандо Де Коло и Никиты Курбанова, переходящее от одной стороны к другой лидерство и даже удаление тренера армейцев Димитриса Итудиса.

Но стоит отметить, что и в Мытищах, где подмосковный клуб в нынешнем сезоне проводит домашние матчи Евролиги, он уже собирал под семь тысяч зрителей на матч открытия с испанской «Валенсией». Да и на встречах с «Жальгирисом» и «Црвеной звездой», которые также закончились победами команды Георгиоса Барцокаса, аудитория была немногим меньше — пока цифры посещаемости у желто-синих очень солидные.

Пожалуй, активная поддержка зрителей — одна из причин, по которым «Химки» до сих пор не знают домашних поражений в самом престижном клубном турнире Старого Света. А клуб, в свою очередь, стремится активно привлекать болельщиков на трибуны «Арены Мытищи». Им помимо баскетбола высшего качества предлагают отличную шоу-программу, развлечения на любой вкус как до начала матча, так и по его ходу, большой выбор атрибутики, сувениров и точек общественного питания. Словом, хотя история «Химок» и Евролиги в Мытищах пока совсем недолгая, это уже точно история любви.

Три домашние победы стали для команды ступеньками к большому выездному успеху — на прошлой неделе «Химки» в Мадриде заслуженно обыграли «Реал». Теперь они входят в группу лидеров турнира, имеющих по четыре победы в пяти матчах. Столько же — у таких грандов континентального баскетбола, как ЦСКА, «Олимпиакос» и «Реал». Пока у подмосковной команды все идет словно по намеченному Барцокасом плану — привычно солирует Швед, которому удается делить площадку и мяч со Стефаном Марковичем, очень результативен Джеймс Андерсон, большой вклад в успехи вносят Чарльз Дженкинс, Энтони Гилл и Малькольм Томас, отлично удается роль джокера Томасу Робинсону.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZ3hfp9httd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">First home game of the season on very special day lets get it tonight#GeoSoul #WeWantAFullGym Primer partido en casa de esta temporada en un dia muy especiala ganar hoy ..#GeoSoul @baskonia1959</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Tornike Shengelia (@tshengel1a) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-05T13:12:00+00:00">Oct 5, 2017 at 6:12am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

БАСКОНСКИЕ СЛОЖНОСТИ

А очередным соперником желто-синих станет клуб с именем, но у которого не слишком задался старт нынешнего сезона. «Баскония» на старте «регулярки» пока одержала всего одну победу и вместе с «Миланом» идет предпоследней, опережая только «Эфес». И это уже стало причиной перестановок в штабе команды из Витории. Лишь прошлым летом начавший тренерскую карьеру аргентинец Пабло Приджиони, не один год проведший в «Басконии» в качестве игрока, сумел за восемь игр Евролиги и чемпионата Испании выиграть всего дважды, после чего был отправлен в отставку. Его место занял Педро Мартинес, под началом которого «Валенсия» в прошлом сезоне выиграла чемпионат Испании.

«Баскония», минувшей весной давшая бой ЦСКА в плей-офф Евролиги, сильно изменила состав летом — лидер команды Адам Ханга уехал в «Барселону», разыгрывающий Шейн Ларкин вернулся в НБА, больше нет в команде снайпера Кима Тилли, защищающего цвета «Олимпиакоса», и Чейза Бадингера. А это большая часть стартовой пятерки. Зато остались мощный грузин Торнике Шенгелия, дальнобойщик Родриго Бобуа и немецкий гигант Йоханнес Фойтманн. Из приобретений можно отметить двух игроков, отлично знакомых российским болельщикам — это Янис Тимма из петербургского «Зенита» и Мэтт Дженнинг из краснодарского «Локомотива». Также пришли аргентинец из «Орландо» Патрисио Гарино, уругваец с итальянским паспортом Джейсон Грейнджер и французский центровой Венсан Пуарье. Подбор игроков позволяет рассчитывать на многое — а Мартинес обладает достаточным опытом, чтобы создать из него отличную команду.