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00:21 (мск), источник: Чемпионат.com

18 очков Хиллиарда не спасли «Енисей» от поражения в матче с «Хапоэлем»

«Енисей» в гостях уступил в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов «Хапоэлю» из Холона.

Первая половина встречи осталась за красноярцами. На большой перерыв они ушли, ведя в счёте 42:38.

После перерыва хозяева взяли инициативу в свои руки, и победили в оставшихся четвертях. Это позволило им оформить итоговую победу — 81:75.

Самым результативным в составе российской команды стал Энтони Хиллиард, набравший 18 очков. У «Хапоэля» 28 очков в активе Глена Райса-младшего.

Это поражение стало уже третьим для «Енисея» в Лиге чемпионов. Также на счету красноярцев и две победы.

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