23 очка Комолова помогли «Нижнему Новгороду» победить «Фалко Вулкано»

Игра проходила в тяжёлой борьбе, а лидер встречи менялся по её ходу несколько раз. Определющим моментом матча стал заключительный игровой отрезок, в котором нижегородцы выиграли с разницей в 12 очков, что помогло им оформить итоговую победу — 84:79.