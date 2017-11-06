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22:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Арбитр Карасев посетил матч «Химки» — ЦСКА после работы на дерби

Футбольный арбитр Сергей Карасев присутствовал на матче Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА (81:96).

Источник: Спорт-Экспресс

Днем ранее судья отработал игру 16-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (2:2).

В интервью «СЭ» Карасев признался, что остался недоволен своей работой в дерби.

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