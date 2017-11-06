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Арбитр Карасев посетил матч «Химки» — ЦСКА после работы на дерби
Футбольный арбитр Сергей Карасев присутствовал на матче Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА (81:96).
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Футбольный арбитр Сергей Карасев присутствовал на матче Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА (81:96).
Днем ранее судья отработал игру 16-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (2:2).
В интервью «СЭ» Карасев признался, что остался недоволен своей работой в дерби.