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21:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА снова сильнее «Химок»

В центральном матче всей первой половины сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде обыграл «Химки» — 96:81.

Источник: Спорт-Экспресс

«Химки» — ЦСКА — 81:96 (27:21, 16:29, 25:22, 13:24)

Х: Швед (21), Томас (13), Андерсон (11), Маркович (10), Робинсон (10).
Ц: Де Коло (23), Курбанов (21), Клайберн (14), Родригес (13).

Нынешний сезон обещает быть чрезвычайно богат на встречи двух сильнейших команд страны. ЦСКА и «Химки» минимум четыре раза сыграют между собой — в регулярных чемпионатах на внутренней арене и в Евролиге. При этом один раз соперники этой осенью уже играли — еще до официального начала сезона.

Летние перемены в составе и тренерском штабе помогли «Химкам» не только взять предсезонный Кубок Гомельского, обыграв в финале ЦСКА, но и удачно начать выступления сразу на двух фронтах. Команда Георгиоса Барцокаса выиграла все четыре матча в Единой лиге, пусть порой и не без проблем, и четыре из пяти в главном турнире Европы, причем в последнем на данный момент туре желто-синие сотворили сенсацию, на выезде обыграв мадридский «Реал». Поэтому к очной встрече ЦСКА и «Химки» подошли с почти идентичными показателями — они делят с «Реалом» и «Олимпиакосом» лидерство в Евролиге и имели стопроцентный показатель на внутренней арене, где армейцы провели на матч больше.

ЦСКА в Евролиге играл с «Жальгирисом» на день позже, зато дома — и в конце игры предпочел слегка экономить силы, имея хороший отрыв в счете. Поэтому и в этом между командами был паритет. Что могли противопоставить сопернику «Химки», чтобы завладеть перевесом? Фактор домашней площадки и сумасшедший настрой. Игра началась с двух «трех» Андерсона, которые позволили хозяевам уйти в отрыв на всю первую четверть. Здорово в эти минуты выглядели конструкторы атак команды Швед и Маркович, а у ЦСКА не слишком получалось набирать очки в позиционном нападении. Нервничали не только игроки армейцев, но и их штаб — скамейка гостей в начале второй четверти получила технический фол.

Выпустив пар, Итудис сумел перестроить игру. В ход пошли и тайм-аут, и даже тройная замена в одном из эпизодов. Но ЦСКА действительно стал показывать более изобретательную игру в атаке, а в обороне сумел «засушить» соперника почти на четыре минуты. Также армейцы сумели «накормить» фолами лидеров соперника — за четыре минуты до перерыва гости впервые в матче вышли вперед, а вскоре после этого на скамейку отправился Швед, нарушивший правила в третий раз. Эпизод вышел неоднозначным — протестуя против решения судей, «технарь» получил уже Барцокас. Вторую четверть «Химки» проиграли «-13».

И после перерыва ЦСКА был лучше соперника, хотя хозяевам порой удавалось сокращать отставание до минимума. Но армейцы, в том числе и за счет опыта выглядели солиднее — они показывали более командную и слаженную игру в атаке, хорошо комбинировали, собирали больше подборов. Тогда как «Химки» порой чересчур полагались на индивидуальные действия. Победить красно-синим не помешало даже удаление их тренера, впервые в российской карьере получившего второй «технарь». Первый раунд остался за ЦСКА.

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