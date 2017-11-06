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15:24 (мск), источник: Газета.Ру

Четвертной разбор от «Локо»

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» одержали третью победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, разгромив «Автодор» — 110:77. Краснодарцы занимают пятую строчку в турнирной таблице, саратовцы следуют девятыми.

Источник: Газета.Ру

Выезд в Саратов — не самая приятная перспектива даже для грандов российского баскетбола. «Автодор», детище известного функционера Владимира Родионова, за медали Единой лиги ВТБ после своего возвращения в элиту пока не борется, но в родных стенах играет здорово практически всегда. Волжане пользуются солидной поддержкой болельщиков и изо всех сил стараются их не разочаровать — ведь иных козырей, кроме переполненного зала и запредельной самоотдачи, в противостояниях с завсегдатаями главных еврокубковых турниров у команды, по сути, и нет.

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Впрочем, «Локомотив-Кубань» не относится к коллективам, которые можно испугать стартовым натиском и давлением трибун.

Подопечные Саши Обрадовича, безусловно, с уважением отнеслись к пятиматчевой победной серии «Автодора» на домашней площадке, но иной задачи, кроме как прервать ее, перед собой не ставили.

«Железнодорожники» уже отстают от группы лидеров чемпионата после поражения от УНИКСа, и любая незапланированная осечка рискует оставить южан без преимущества домашней площадки в плей-офф. Все-таки регулярный чемпионат Лиги ВТБ — не самый продолжительный баскетбольный турнир в мире, а потому времени на исправление допущенных на старте сезона ошибок впоследствии может и не хватить.

Настрой, с которым игроки «Локо» вышли на площадку в Саратове, наглядно продемонстрировал — откладывать решение вопроса о победителе встречи и давать сопернику шанс зацепиться за концовку с равными шансами на успех они не планировали.

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Запредельная агрессия в защите позволила гостям форсировать 12 потерь уже в стартовой четверти: Райан Броикхофф со товарищи читали и перехватывали «вражеские» передачи, провоцировали оппонентов на фолы в нападении и в принципе делали все от них зависящее, чтобы действия «Автодора» в атаке сводились к набору изоляций и тяжелым сумбурным броскам с сопротивлением.

За десять минут «железнодорожники» лишь дважды пропустили с игры — невероятный показатель даже по меркам такого требовательного тренера, как Обрадович, ставящего во главу угла именно грамотную игру в обороне.

Вынуждая соперника совершать одну ошибку за другой, коллектив из Краснодара автоматически избавил себя от необходимости взламывать вражескую защиту в «позиционке» — у «Локомотива» то и дело проходили быстрые атаки с численным преимуществом или вовсе быстрые отрывы. За стартовую четверть гости набрали 26 очков после потерь соперника и фактически провели один затяжной рывок 36:5, растянувшийся на восемь с половиной минут, и ушли на первый перерыв с преимуществом в 31 балл.

Наиболее активное участие в решающем спурте приняли «большие» — Брайн Квале и Фрэнк Элегар, которых Обрадович держал в тонусе регулярными обратными заменами, принесли «железнодорожникам» 18 очков на двоих, не испытав никаких сложностей в противостоянии с Артемом Забелиным, Артемом Клименко и Максимом Шелекето. В конечном счете американцы добрались до «двадцатки» в графе результативности каждый, и продемонстрировали какую-то совсем уж невероятную эффективность: 16 из 20 их бросков с игры оказались точными, а Квале и вовсе промахнулся лишь однажды.

На этом интрига в поединке и умерла.

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«Автодору» не удавалось хотя бы немного сократить отставание, вплоть до финальной сирены колебавшееся у отметки в 30 очков, а «Локо» не намеревался сбавлять обороты — игра давалась парням Обрадовича легко и непринужденно, и скорее приносила удовольствие, нежели требовала серьезных физических и эмоциональных затрат.

«Сотню» южане разменяли еще в начале заключительной четверти, а ни один из баскетболистов южан, кроме Тревора Лэйси, не провел на площадке более 20 минут.

Одержав четвертую победу подряд и седьмую в восьми официальных матчах сезона-2017/18, «Локомотив» отправляется в Белград, где сыграет с «Партизаном» — и попробует завершить первый круг основного раунда Еврокубка без поражений. Игровая неделя Единой лиги ВТБ на этом еще не завершена: в понедельник, 6 ноября, состоится «дерби Ленинградки», в котором сойдутся лидеры чемпионата, ЦСКА и «Химки».

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