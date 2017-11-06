Минские «Цмокі» занимают 7-е место в чемпионате Единой лиги ВТБ

В своем третьем подряд домашнем поединке минчане только в первой половине оказали достойное сопротивление казанскому УНИКСу, а затем гости ушли в отрыв и победили со счетом 91:65 (21:19, 19:14, 27:12, 24:20). Самым результативным в составе проигравших стал Крис Черапович, в активе которого 15 очков. До этого подопечные Александра Крутикова победили гостей из казахстанской «Астаны» (75:66) и пермской «Пармы» (66:65), а в двух стартовых выездных поединках уступили двум фаворитам «банковского» турнира — подмосковным «Химкам» (55:83) и московскому ЦСКА (54:90). Сегодня эти команды встретятся между собой на арене подмосковного клуба. ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, победив во всех пяти проведенных встречах, у «Химок» 4 виктории в 4 поединках, также 4 победы у питерского «Зенита», который провел 5 встреч.