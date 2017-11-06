Минские «Цмокі» занимают 7-е место в чемпионате Единой лиги ВТБ
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокі-Мінск» после пяти проведенных встреч занимают 7-е место среди 13 участников чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокі-Мінск» после пяти проведенных встреч занимают 7-е место среди 13 участников чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем третьем подряд домашнем поединке минчане только в первой половине оказали достойное сопротивление казанскому УНИКСу, а затем гости ушли в отрыв и победили со счетом 91:65 (21:19, 19:14, 27:12, 24:20). Самым результативным в составе проигравших стал Крис Черапович, в активе которого 15 очков. До этого подопечные Александра Крутикова победили гостей из казахстанской «Астаны» (75:66) и пермской «Пармы» (66:65), а в двух стартовых выездных поединках уступили двум фаворитам «банковского» турнира — подмосковным «Химкам» (55:83) и московскому ЦСКА (54:90). Сегодня эти команды встретятся между собой на арене подмосковного клуба. ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, победив во всех пяти проведенных встречах, у «Химок» 4 виктории в 4 поединках, также 4 победы у питерского «Зенита», который провел 5 встреч.
Баскетболисты «Цмокі-Мінск» свой следующий матч Единой лиги ВТБ проведут 11 ноября в гостях у «Нижнего Новгорода». Волжане пока сыграли всего трижды, победив рижский ВЭФ — 80:64 (дома), и уступив на выезде красноярскому «Енисею» — 90:98 и краснодарскому клубу «Локомотив-Кубань» — 64:94. На прошлой неделе состав нижегородской дружины пополнил известный белорусский форвард Владимир Веремеенко.
До выезда в Нижний Новгород минчане 8 ноября проведут очередной поединок группового этапа Кубка