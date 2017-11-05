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20:13 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» одержал четвертую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Калев»

ТАСС, 5 ноября. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над таллинским «Калевом» со счетом 95:89 в гостевом матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным стал игрок «Зенита» Сергей Карасев, в его активе 24 очка. Для петербургского клуба эта победа стала четвертой подряд в нынешнем сезоне турнира, «Калев» потерпел пятое поражение в пяти стартовых матчах чемпионата.

В турнирной таблице «Зенит» занимает четвертое место, «Калев» идет на последней, 13-й позиции.

В следующем матче «Зенит» 19 ноября в гостях сыграет с подмосковными «Химками», «Калев» 12 ноября примет «Астану».

В других матчах «Астана» в овертайме обыграла пермскую «Парму» со счетом 90:84, одержав первую победу в сезоне, а «Локомотив-Кубань» выиграл у саратовского «Автодора» — 110:77.

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