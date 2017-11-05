Баскетболисты «Локомотива-Кубани» разгромили «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Саратове, завершилась со счетом 110:77 (38:7, 25:25, 26:23, 21:22) в пользу гостей. У победителей 21 очко набрал Брайан Квале, а 20 очков на свой счет записал Фрэнк Элегар. У хозяев 14 очков на счету Брэндена Фрэйзера.

В другом матче дня «Астана» на выезде в овертайме обыграла пермскую «Парму» со счетом 90:84 (22:13, 22:19, 16:27, 18:19, 12:6). У победителей 26 очков набрал Джастин Картер, 22 очка на свой счет записал Ларри Гордон, а Ике Удано оформил дабл-дабл (16 очков + 13 подборов). У хозяев 25 очков набрал Фрэнк Гейнс, а дабл-дабл на счету Яника Морейры (12 очков + 12 подборов).