Армейский иллюзион. ЦСКА одурачил «Жальгирис»

Источник: Спорт-Экспресс

Соперничество московских армейцев и каунасского «Жальгириса», ныне безоговорочно сильнейших клубов России и Литвы, уходит корнями во времена чемпионата СССР и с тех пор вошло в ДНК игроков обеих команд. Борьба Ткаченко, Еремина, Тараканова, Лопатова против Сабониса, Куртинайтиса, Хомичуса стала легендой еще в 80-х, когда две великие команды украшали советский чемпионат. Но и три десятка лет спустя встречи этих соперников болельщики ждут с большим нетерпением.

Менее принципиальным это противостояние не стало и несмотря на подавляющий перевес ЦСКА в рамках Евролиги — с 2000 года красно-синие выиграли 17 матчей подряд. Эта серия прервалась лишь с введением в прошлом году регулярного чемпионата, когда по ходу двухкругового турнира россияне и литовцы по разу победили на домашнем паркете. А в домашних матчах с «Жальгирисом» москвичи по-прежнему оставались непобежденными, что лишь подчеркивало сложность задачи, стоящей перед гостями.

МЕДЛЕННО, НО ЗАПРЯГЛИ

Между прочим, между этим матчем и следующей календарной игрой ЦСКА, которая пройдет 6 ноября в Химках, можно было перекинуть сразу несколько логических мостиков. Например, совсем недавно «Жальгирис» уже побывал в России и проиграл «Химкам» с отставанием в восемь очков. А армейцы в том же втором туре Евролиги заслуженно уступили на выезде мадридскому «Реалу». Тому самому, который накануне, вновь на своей площадке, сенсационно проиграл подмосковному клубу. Таким образом, одно сравнение перед главным матчем всей «регулярки» Единой лиги уже оказалось не в пользу армейцев, и было интересно посмотреть, в чью пользу окажется второе.

ЦСКА со времени неудачного вояжа в Испанию уже успел сполна реабилитироваться в матчах с «Панатинаикосом» и «Эфесом», а также выиграть пару встреч на внутренней арене. В последней из которых, с рижским ВЭФом, команда лишилась из-за повреждений сразу двух защитников, Лео Вестерманна и Михаила Кулагина. Поэтому в стартовом составе хозяев появился Кори Хиггинс, а в заявке — впервые в Евролиге — центровой Алан Макиев.

Как уже не раз бывало в нынешнем сезоне, ЦСКА начал матч не слишком собранно. Две потери и неточный бросок Серхио Родригеса, который почему-то всю игру чувствовал себя не в своей тарелке, привели к тому, что за три с половиной минуты ЦСКА набрал всего два очка. Тогда как «Жальгирис» попал две трехи, постарались Улановас и Мичич. Итудис вынужден был брать тайм-аут и эмоционально выяснять у своей команды, почему та забыла выйти на площадку. Чуть позже греческий тренер перестроил игру, выпустив Уилла Клайберна вместо Родригеса. «Жальгирис» продолжал удерживать преимущество, которое достигало девяти очков, но после выхода на площадку Де Коло и Воронцевича армейцы за две с половиной минуты совершили рывок 11:0 — француз набрал четыре очка и отдал передачу под «трешку» Клайберну, который чуть позже вывел хозяев вперед. Армейцы в эти минуты очень внимательно играли в обороне — «Жальгирис» за этот отрезок сумел лишь один раз бросить по кольцу. Каунасцы, оказавшись под давлением, часто ошибались — теряли мяч, фолили — и нервничали еще больше.

КУРС НА ХИМКИ

А ЦСКА, нащупав игровой ритм, начал планомерно, как стенобитное орудие, проламывать оборону соперника. Гости продержались на равных половину второй четверти, после чего две подряд трехи от Де Коло и Воронцевича обозначили начало штурма армейцев. Дальнейший ход событий можно проиллюстрировать моментом, когда два игрока хозяев убежали в быстрый отрыв — остановить его не смогло даже то, что Хиггинс в высоком прыжке ударился лбом о локоть оппонента и оказался в нокдауне. И даже то, что Родригес продолжал пребывать в некой прострации, команде не мешало — ЦСКА был явно быстрее, все время успевал делать на шаг больше соперника и наращивал преимущество. Максимума оно достигло с дальним попаданием Клайберна одновременно с сиреной — 15 очков. «Жальгирис» по-прежнему выглядел хуже и коллективно, и индивидуально.

Показалось, что ЦСКА без особых переживаний доведет дело до итогового успеха — успокоился даже Итудис. И, как выяснилось, рано — гости после перерыва выдали лучший отрезок игры в своем исполнении, превзойдя армейцев во всех компонентах игры. Прибавить «Жальгирису» удалось за счет самоотдачи и дисциплинированности. Еще за три минуты до последнего перерыва отставание было двузначным, хотя каунасцы, у которых выделялся Мичич, постепенно «съедали» разницу. Как вдруг «зевок» Клайберна в обороне, его же неудачная попытка прохода и попадание Акселя Тупана с фолом меньше чем за полминуты сократили преимущество ЦСКА до пяти очков. Красно-синий Голиаф явно зашатался.

И хотя четвертая четверть началась с «трехи» Хиггинса, «Жальгирис» продолжал наседать и вскоре свел отставание к четырем очкам. Вот-вот литовцы совершат невозможное и добьют хозяев. Но тут началось сверхъестественное. За минуту с небольшим Воронцевич трижды подряд попал из-за дуги! Трижды! Все три раза ему ассистировал Де Коло, оформив дабл-дабл, а в следующей атаке француз сам забросил невероятный мяч издали. «Жальгирис» выглядел как зритель, на глазах которого иллюзионист достал из совершенно пустой шляпы белого кролика — игроки гостей были ошарашены и не могли понять, в чем фокус и где же их одурачили.