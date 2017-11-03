Армейский иллюзион. ЦСКА одурачил «Жальгирис»
Московский ЦСКА в очередном домашнем матче Евролиги взял верх над литовским «Жальгирисом» и догнал в таблице «Реал» и «Химки».
Московский ЦСКА в очередном домашнем матче Евролиги взял верх над литовским «Жальгирисом» и догнал в таблице «Реал» и «Химки».
Соперничество московских армейцев и каунасского «Жальгириса», ныне безоговорочно сильнейших клубов России и Литвы, уходит корнями во времена чемпионата СССР и с тех пор вошло в ДНК игроков обеих команд. Борьба Ткаченко, Еремина, Тараканова, Лопатова против Сабониса, Куртинайтиса, Хомичуса стала легендой еще в 80-х, когда две великие команды украшали советский чемпионат. Но и три десятка лет спустя встречи этих соперников болельщики ждут с большим нетерпением.
Менее принципиальным это противостояние не стало и несмотря на подавляющий перевес ЦСКА в рамках Евролиги — с 2000 года
МЕДЛЕННО, НО ЗАПРЯГЛИ
Между прочим, между этим матчем и следующей календарной игрой ЦСКА, которая пройдет 6 ноября в Химках, можно было перекинуть сразу несколько логических мостиков. Например, совсем недавно «Жальгирис» уже побывал в России и проиграл «Химкам» с отставанием в восемь очков. А армейцы в том же втором туре Евролиги заслуженно уступили на выезде мадридскому «Реалу». Тому самому, который накануне, вновь на своей площадке, сенсационно проиграл подмосковному клубу. Таким образом, одно сравнение перед главным матчем всей «регулярки» Единой лиги уже оказалось не в пользу армейцев, и было интересно посмотреть, в чью пользу окажется второе.
ЦСКА со времени неудачного вояжа в Испанию уже успел сполна реабилитироваться в матчах с «Панатинаикосом» и «Эфесом», а также выиграть пару встреч на внутренней арене. В последней из которых, с рижским ВЭФом, команда лишилась
Как уже не раз бывало в нынешнем сезоне, ЦСКА начал матч не слишком собранно. Две потери и неточный бросок Серхио Родригеса, который
КУРС НА ХИМКИ
А ЦСКА, нащупав игровой ритм, начал планомерно, как стенобитное орудие, проламывать оборону соперника. Гости продержались на равных половину второй четверти, после чего две подряд трехи от Де Коло и Воронцевича обозначили начало штурма армейцев. Дальнейший ход событий можно проиллюстрировать моментом, когда два игрока хозяев убежали в быстрый отрыв — остановить его не смогло даже то, что Хиггинс в высоком прыжке ударился лбом о локоть оппонента и оказался в нокдауне. И даже то, что Родригес продолжал пребывать в некой прострации, команде не мешало — ЦСКА был явно быстрее, все время успевал делать на шаг больше соперника и наращивал преимущество. Максимума оно достигло с дальним попаданием Клайберна одновременно с сиреной — 15 очков. «Жальгирис»
Показалось, что ЦСКА без особых переживаний доведет дело до итогового успеха — успокоился даже Итудис. И, как выяснилось, рано — гости после перерыва выдали лучший отрезок игры в своем исполнении, превзойдя армейцев во всех компонентах игры. Прибавить «Жальгирису» удалось за счет самоотдачи и дисциплинированности. Еще за три минуты до последнего перерыва отставание было двузначным, хотя каунасцы, у которых выделялся Мичич, постепенно «съедали» разницу. Как вдруг «зевок» Клайберна в обороне, его же неудачная попытка прохода и попадание Акселя Тупана с фолом меньше чем за полминуты сократили преимущество ЦСКА до пяти очков.
И хотя четвертая четверть началась с «трехи» Хиггинса, «Жальгирис» продолжал наседать и вскоре свел отставание к четырем очкам.
Два