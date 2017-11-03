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11:49 (мск), источник: Газета.Ру

«Химки» в роли Рокки

Подмосковные «Химки» на выезде обыграли мадридский «Реал», до этого ни разу не уступивший в матчах текущего сезона баскетбольной Евролиги. С четырьмя победами химчане на данный момент делят первую строчку турнирной таблицы с «Олимпиакосом» и тем же «Реалом».

Источник: Газета.Ру

Перед матчем в столичном дворце спорта поклонники мадридского суперклуба в локальных обменах интернет-мнениями сравнивали гостей из России с Иваном Драго. Мол, как и герой Дольфа Лундгрена, русский тяжеловес поигрывает мускулами и зверски скалится перед боем. Однако стоит тому встретиться с кулаками настоящего богатыря Рокки (с коим, разумеется, ассоциировались «бланкос»), как от ухмылки на лице не остается и следа.

В пример приводился предыдущий тур Евролиги, где «желто-синих» хорошенько приложил греческий «Олимпиакос». Для собственного же успокоения мадридцы выкладывали «сливочную» статистику на осеннем отрезке. Там — сплошь победы, разгромы да геройства, причем оформленные с определенной долей бандитского форса.

Безупречное движение по континентальной дистанции после пяти туров да серию 10−0 на внутренней арене пиренейцы сгенерировали без ряда ключевых исполнителей. В частности, без основного плеймейкера Серхио Юля и системообразующего центра Огнена Кузмича (оба выбыли на год с разрывами «крестов»).

«Пара мощных хуков — и уже к большому перерыву все будет ясно»,

— примерно к этому сводилась суть испанских превью, если формировать ее путем выжимки из фанатских рассуждений. Да и журналисты ушли от болельщиков не так уж далеко, считая, что мастерство вундеркинда Дончича вкупе с глубиной состава «сливочных» перевесят аргументы Гиоргоса Барцокаса и его подопечных.

Однако на деле Давид сокрушил Голиафа — сколь сенсационно, столь и заслуженно. «Химки» вели в счете большую часть матча, коллективно защищались лучше соперника и в пику каждой собственной слабине (скажем, поражения в битве за отскок) находили достоинство, которое компенсировали все недостачи. Тем самым команда из России подтвердила серьезность намерений пошуметь в нынешнем сезоне на европейских просторах — и оформила дебютную выездную победу в Старом Свете, которую наверняка признают самой неожиданной в туре.

Дабы снять все сомнения в правомерности триумфа «желто-синих», разложим формулу успеха на производные:

Чарльз Дженкинс и его защита.

Основной движущей силой в комбинационных действиях «Реала» является Лука Дончич. К своим 18-ти словенец не только стал чемпионом Европы, но и претендует на выбор под первым номером драфта НБА.

Феноменальное видение площадки, высочайшая скорость передвижений и принятие решений, два метра росту плюс превосходная физика делают его уникумом среди коллег по цеху.

Если же добавить сюда неплохой бросок и умение ходить в силовые проходы, то опекунам плеймейкера впору выписывать молоко за «вредность производства». Тем не менее в четверг новобранец химчан спеленал вундеркинда персональной опекой так жестко, что превратил Дончича в мумию. Сев в ноги Луке после большого перерыва максимально низко, Чарльз вынуждал соперника совершать любое движение через сопротивление.

Поначалу балканец еще чуточку трепетался. Но совершив три ошибки подряд, сник и до конца вечера толком себя больше не проявлял. Апофеозом же растворения Дончича в серой массе стал дальний бросок в концовке. При «минус два» у «Реала» Лука палил издали из выгоднейшей позиции. Но растеряв уверенность, взорвал «бомбу» вхолостую — и тем самым отсалютовал герою матча из «Химок».

Баланс Барцокаса.

Греческий наставник не просто откалибровал защиту команды, но подготовил специально для «Реала» целый набор ловушек. Поочередно, они захлопывались — и, словно мышеловки, прижимали гранду хвост. Кампаццо, Казер и вернувшийся в строй после травмы Рэндольф виляли им порой пренебрежительно, свято веруя — атакующая модель «бланкос» проломит любой оборонительный каркас. Недаром ведь Мадрид был лучшей атакующей командой Евролиги в сезоне.

Однако россияне придумали, как затормозить даже такую безупречную наступательную машину.

С одной стороны, они здорово помогали друг другу на сменах и активно двигались, лишая «сливочных» свободного пространства. С другой — почти не давали визави набирать легкие очки в «транзишне». Кроме того, Барцокас своевременно брал тайм-ауты и задействовал глубокий резерв. Так, мобильный российский квартет с американцем на фланге в середине второй четверти выбила «Реал» из излюбленной колеи по широкому движению мяча и раннему нападению. А «легкая» пятерка как таковая несколько раз рвала ритм в ту пору, когда, хозяева наоборот, хотели отдышаться и играть в баскетбол помедленнее.

Терпение и труд.

Поводов «поплыть» в игре четверга у гостей было предостаточно. Два быстрых фола Робинсона — ключевого «стоппера» под кольцом — уже в экспозиции поединка могли спровоцировать панику в ротации.

Неудачный вход в поединок Зайцева с Зубковым соблазняли коуча перейти на игру очень короткой скамейкой.

Шоковый, 0:9, выход на паркет после перерыва провоцировали «химки» отказаться от плана на матч и импровизировать по ходу. Наконец, серия дальних и нелогичных попаданий «Реала» под занавес встречи рисковала выбить у россиян почву из-под ног, поскольку от преимущества гостей не осталось и следа. Однако всякий раз «Химки» упорно гнули свою линию, полагаясь на защиту, дисциплину и пахоту по обе половины площадки в каждом владении.

Это окупилось сторицей: до своих фирменных 90 баллов за вечер Мадрид не добрал целую десятку. Также испанцы совершили почти два десятка потерь, что подчеркивает дискомфорт, который испытал гранд.

Принятие ответственности.

Глаза химчан, как бы трудно ни приходилось, нынче не заволакивала паника. Они не бросались искать Алексея Шведа в каждом владении, а готовили плацдарм для атаки по всему фронту наступления.

Было сложно, поскольку «большие» россиян лишены стабильного дальнего (а порой и среднего) броска.

Соответственно, приходилось изгаляться, дабы «желто-синее» наступление сохраняло вариативность. И, надо признать, на выдумку гости оказались хитры. Причем блистал идеями не только обычно креативный Маркович, но и Малькольм Томас с Джеймсом Андерсоном. Последний вовсе столь здорово адаптировался к роли второй опции в нападении, что на целом ряде отрезков сознательно принимал на себя лидерскую ношу — и не гнулся под этой колоссальной ответственностью, как бы она ни давила его к земле.

Правда, если подобное отношение к делу прорежется у всех исполнителей «желто-синих» (особенно ролевых), то ассоциироваться с Рокии у европейской публики будет именно российская команда. Причем уже к концу первого круга «гладкого» первенства.

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