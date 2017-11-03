Баскетболисты ЦСКА сыграют с «Жальгирисом» в матче Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Хотя литовский клуб давно не добивался успехов на международной арене, он остается одним из исторических соперников для ЦСКА. В 80-е годы прошлого века именно «Жальгирис» составлял конкуренцию ЦСКА в чемпионатах СССР, победив в 1985−87 годах. В 1999 году команда из Каунаса выиграла Евролигу — первой среди клубов с постсоветского пространства. ЦСКА в современной истории удалось впервые выиграть главный еврокубок лишь в 2006 году.

После титула 1999 года лучшим достижением «Жальгириса» в Евролиге был выход в стадию топ-16, а в прошлом сезоне каунасская команда заняла 10-е место в регулярном чемпионате, одержав 14 побед в 30 матчах, в том числе и над ЦСКА. В 18 матчах Евролиги с 2000 года армейцы победили «Жальгирис» 17 раз, причем на своей площадке у армейцев девять побед без единого поражения. Однако в последней встрече двух команд 24 января «Жальгирис» дома победил — 79:74.

«Жальгирис» успешно играет прежде всего на домашней арене, где на игры команды в прошлом сезоне собирались в среднем 11,4 тысячи зрителей — второй показатель в Евролиге после испанской «Басконии» из Витории.

Победители «Барселоны»

В нынешнем сезоне каунасцы победили на «Жальгирис- Арене» в стартовом матче сербскую «Црвену Звезду» (78:76), при этом в гостях литовская команда сумела обыграть испанскую «Барселону» — 85:71. Предыдущий матч «Жальгирис» провел дома против одного из фаворитов Евролиги «Реала», уступив 66:87. ЦСКА же единственное поражение в сезоне потерпел как раз от «Реала» (69:82 в Мадриде). Больше неудач армейские баскетболисты не знали, уверенно входя в первую восьмерку команд Евролиги.

Нынешний «Жальгирис» по традиции составлен в основном из молодых литовских баскетболистов во главе с 41-летним главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом, одним из помощников которого является выступавший за ЦСКА Дарюс Сонгайла. В бытность игроком Ясикявичюс четырежды выиграл Евролигу в составе «Панатинаикоса», в тренерский штаб которого входил нынешний наставник ЦСКА Димитрис Итудис.

Греческий специалист не сможет рассчитывать в предстоящей игре на травмированных Павла Коробкова, Михаила Кулагина и бывшего игрока «Жальгириса» Лео Вестерманна.