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10:08 (мск), источник: Газета.Ру

«Химки» в гостях сыграют с «Реалом» в Евролиге

Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с мадридским «Реалом» в рамках пятого тура баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает о матче, в котором Алексею Шведу и компании будут противостоять лидеры турнира.

Источник: РИА "Новости"

В четверг, 2 октября, подмосковные «Химки» продолжат свой путь в главном клубном турнире Старого Света — в рамках пятого тура регулярного чемпионата Евролиги желто-синие сразятся с грозным мадридским «Реалом».

Матч с «Королевским клубом» станет вторым (и последним) звеном в тяжелейшей выездной серии химчан в турнире: шутка ли, но в ее ходе российской команде выпала честь гостить у сразу двух из шести наиболее титулованных команд Европы, в текущем розыгрыше соревнования еще не проигрывавших.

И первая часть этого турне, надо сказать, подопечным Георгиса Барцокоса удалась не особо — греческий «Олимпиакос», финалист Евролиги-2016/17, при поддержке своих сумасшедших болельщиков практически не оставил шансов россиянам, уверенно взяв верх со счетом 92:75.

Мне совсем не нравится, когда кто-то говорит, что «Химки» — фаворит на попадание в «Финал четырех».

Причем местами «Химки» смотрелись здесь очень достойно, периодически ставя перед соперниками неразрешимые задачи в обороне собственного кольца. Однако в итоге сказалась существенная разница в опыте оппонентов — пожалуй, именно из-за нее у гостей временами случались «сухие» отрезки с наличием необязательных промахов.

О подобном по окончании поединка заявил о наставник желто-синих Барцокас, добавивший также, что ему не нравится, когда его команду причисляют к числу фаворитов на попадание в «Финал четырех».

«У нас новая команда, в которой многие игроки, практически вся передняя линия, являются новичками в Европе и пока привыкают к европейскому баскетболу, поэтому матч с «Олимпиакосом» стал для них хорошей возможностью проверить свои силы и получить важный урок. Мне совсем не нравится, когда кто-то говорит, что «Химки» — фаворит на попадание в «Финал четырех». Это полная ерунда, потому что в Евролиге много отличных команд с солидным опытом, и таких команд 10−12. Говоря об опыте, я имею в виду не только игроков, но и тренерский штаб, организацию в целом, — подчеркнул наставник.

Стоит отметить, что о возможном попадании «Химок» в «Финал четырех» болельщики и СМИ заговорили не просто так. Во-первых, в этом сезоне у подмосковного клуба подобрался по-настоящему мощный по европейским меркам состав: чего только стоят фигуры одного из лучших баскетболистов континента Алексея Шведа и выписанного из США Томаса Робинсона, в свое время выбранного на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) аж под общим пятым номером.

Кроме того, крайне обнадеживающим получился старт россиян в международном турнире. Три победы в трех первых матчах первенства — над испанской «Валенсией (75:70), литовским «Жальгирисом (85:77) и сербской «Црвеной Звездой» (85:78) — пусть и одержанные на домашнем паркете, автоматически заставили пристальнее присмотреться к шансам коллектива как минимум на выход в плей-офф.

При этом проверки серьезнее гостевой игры с нынешним мадридским «Реалом», вполне возможно, и не придумать. Четыре победы в четырех стартовых поединках Евролиги, в том числе и крайне уверенная — над московским ЦСКА (82:69), лидерство в турнирной таблице на пару со все тем же «Олимпиакосом», а также 18-летний словенский вундеркинд Лука Дончич не сулят команде Барцокаса ничего хорошего от путешествия в Мадрид.

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О, пожалуй, главном баскетбольном таланте Европы последних десяти-пятнадцати лет (грека Яннис Адетокунбо из «Милуоки» выносим за скобки) следует и вовсе поговорить отдельно: скорее всего, молодой гений проводит свой последний сезон в столице перед выходом на драфт НБА, где в случае успешной адаптации (с чем у игроков из Старого Света нередко бывают проблемы) обещает стать настоящей суперзвездой.

Многие эксперты отмечают, что в Дончиче поражают даже не его отдельные ярчайшие выступления, а именно стабильность, несвойственная даже опытным вторым-третьим номерам, а также умение брать игру и ответственность за результат на себя. Удивительно, но Лука уже имеет и опыт международных побед — в статусе одного из лидеров сборной Словении (главный там пока что Горан Драгич из «Майами») он привел национальную к достаточно сенсационному золоту Евробаскета.

К тому же, на данный момент именно Дончич является самым результативным игроком Евролиги-2017/18, набирая в среднем за матч какие-то сумасшедшие 24 очка (Швед, к слову, сейчас идет третьем в споре снайперов с 19 баллами в среднем).

Помимо Дончича, в составе «сливочных» стоит отметить «большого» Густаво Айона (третий по подборам; 7,5 в среднем за игру — столько же и у Робинсона), Руди Фернандеса, лидирующего в среднем количестве перехватов, а также старого знакомого российских болельщиков Энтони Рэндольфа, в свое время выступавшего за «Локомотив-Кубань» по руководством Барцокаса.

В этот список обязательно попал бы и основной разыгрывающий мадридцев Серхио Юль, однако ему до возвращения на паркет еще очень долго — из-за тяжелейшей травмы колена он поможет своей команде уже ближе к плей-офф, и это в лучшем случае.

Добавим, что за последние пять лет сегодняшние соперники встречались между собой в рамках Евролиги шесть раз, победив по три раза каждый.

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