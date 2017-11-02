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00:33 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» проиграли «Монпелье» в матче Евролиги

МОСКВА, 2 ноя — Р-Спорт. Оренбургская «Надежда» потерпела поражение от французского «Монпелье» в матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы В, состоявшаяся в среду во Франции, завершилась со счетом 76:69 (19:19, 22:18, 21:15, 14:17) в пользу хозяек паркета, у гостей 20 очков набрала Мария Черепанова.

«Надежда», одержавшая одну победу в четырех матчах Евролиги, 22 ноября примет екатеринбургский УГМК.

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