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Баскетболистки «Надежды» проиграли «Монпелье» в матче Евролиги
МОСКВА, 2 ноя —
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МОСКВА, 2 ноя —
Встреча группы В, состоявшаяся в среду во Франции, завершилась со счетом 76:69 (19:19, 22:18, 21:15, 14:17) в пользу хозяек паркета, у гостей 20 очков набрала Мария Черепанова.
«Надежда», одержавшая одну победу в четырех матчах Евролиги, 22 ноября примет екатеринбургский УГМК.