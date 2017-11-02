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00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

24 очка Ласме не спасли УНИКС от поражения в матче с «Цедевитой»

Казанский УНИКС на выезде уступил «Цедевите» в матче Еврокубка.

Источник: РИА "Новости"

УНИКС выиграл первый игровой отрезок, но за вторую и третью четверть проиграл 21 очко. В заключительной четверти хозяева паркета закрепили своё преимущество и победили со счётом 94:74 (15:19, 29:20, 26:14, 24:21).

Самым результативным игроком матча стал Стефан Ласме, набравший 24 очка. В составе хозяев площадки отличился Джанан Муса, на счету которого 20 очков.

Для УНИКСа это поражение стало вторым подряд в нынешнем розыгрыше Еврокубка — 25 октября казанцы уступили «Дарушшафаке».

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