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1 ноября, источник: Чемпионат.com

23 очка Харпера помогли «Зениту» на выезде победить «Ратиофарм»

Санкт-петербугский «Зенит» на выезде переиграл «Ратиофарм» в матче Еврокубка.

Источник: РИА "Новости"

Залогом успеха российской команды стал третий игровой отрезок который питерцы выиграли с отрывом «+10». Несмотря на то, что хозяева площадки изо всех сил пытались отыграться в четвёртой четверти, им не хватило времени, и «Зенит» отпраздновал победу со счётом 95:93 (24:22, 18:22, 31:21, 22:28).

Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев Райан Томпсон, набравший 28 очков. В составе питерской команды отличился Демонте Харпер, на счету которого 23 очка.

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