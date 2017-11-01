20 очков Кларка помогли «Автодору» переиграть «Бенфику»

Ключевым для исхода матча стал второй игровой отрезок, в котором, после поражения в первой четверти, саратовчанам удалось сделать рывок «+9». Итоговый счёт матча — 97:86 (21:23, 26:17, 22:24, 28:22) в пользу саратовчан.



Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев Энтиуэйн Фредерик Робинсон, набравший 20 очков и совершивший 13 подборов. В составе «Автодора» отличился Коти Кларк, так же набравший 20 очков и добавивший к ним 9 подборов.