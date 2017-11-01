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22:24 (мск), источник: Чемпионат.com

20 очков Лейси помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Бильбао»

«Локомотив-Кубань» на домашней площадке крупно переиграл «Бильбао» в матче Еврокубка.

Источник: РИА "Новости"

Российская команда выиграла в трёх четвертях из четырёх, уступив только в третьем игровом отрезке с разницей в одно очко, что позволило «железнодорожникам» с тремя победами остаться на первой строчке в турнирной таблице группы С. Итоговый счёт встречи — 102:86 (26:24, 29:16, 25:26, 22:20).

Самым результативным игроком матча стал Джонатан Табу-Эбома, набравший 24 очка. В составе кубанской команды отличился Тревор Лейси — на его счету 20 очков.

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