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Баскетболистки курского «Динамо» одержали четвертую победу в Евролиге, одолев «Прагу»
МОСКВА, 1 ноя —
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МОСКВА, 1 ноя —
Встреча группы А, состоявшаяся в среду в Курске, закончилась со счетом 109:88 (27:18, 28:16, 19:28, 35:26) в пользу хозяек площадки, в составе которых по 21 очку набрали Ннемкади Огвумике и Соня Петрович.
«Динамо» 22 ноября сыграет в гостях с французским клубом «Бурж».