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21:20 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки УГМК проиграли «Фенербахче» в матче Евролиги

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. Екатеринбургский УГМК потерпел поражение от турецкого «Фенербахче» в матче четвертого тура группового турнира женской баскетбольной Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы В, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 73:71 (14:20, 16:14, 24:21, 19:16) в пользу гостей, в составе которых Ана Дабович набрала 21 очко. У хозяек Бриттни Гринер записала себе в актив 18 очков.

УГМК, одержавший две победы в четырех матчах Евролиги, 22 ноября сыграет в гостях с оренбургской «Надеждой».

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