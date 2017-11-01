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Баскетболистки УГМК проиграли «Фенербахче» в матче Евролиги
МОСКВА, 1 ноя —
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МОСКВА, 1 ноя —
Встреча группы В, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 73:71 (14:20, 16:14, 24:21, 19:16) в пользу гостей, в составе которых Ана Дабович набрала 21 очко. У хозяек Бриттни Гринер записала себе в актив 18 очков.
УГМК, одержавший две победы в четырех матчах Евролиги, 22 ноября сыграет в гостях с оренбургской «Надеждой».