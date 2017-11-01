Колобков обсудил с Бертомеу проведение финала баскетбольной Евролиги-2019 в Москве

Источник: РИА "Новости"

В беседе также приняли участие президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, руководитель направления развития коммерческой деятельности Евролиги Розе Керальто, генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина и директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов. В ходе встречи стороны обсудили основные направления развития баскетбольного движения, в том числе тему проведения в Москве «Финала четырех» Евролиги 2019 года.

Колобков отметил, что баскетбол входит в число наиболее популярных игровых видов спорта в России. «В нашей стране количество занимающихся им по программам спортивной подготовки превышает 200 тысяч человек, — сказал министр спорта. — Кафедры баскетбола существуют во всех подведомственных Минспорту России высших учебных заведениях, а РФБ объединяет свыше 60 региональных спортивных федераций».