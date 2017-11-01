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21:15 (мск), источник: ТАСС

Колобков обсудил с Бертомеу проведение финала баскетбольной Евролиги-2019 в Москве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с президентом баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу, на которой обсуждалось проведение «Финала четырех» турнира в 2019 году в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Источник: РИА "Новости"

В беседе также приняли участие президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, руководитель направления развития коммерческой деятельности Евролиги Розе Керальто, генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина и директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов. В ходе встречи стороны обсудили основные направления развития баскетбольного движения, в том числе тему проведения в Москве «Финала четырех» Евролиги 2019 года.

Колобков отметил, что баскетбол входит в число наиболее популярных игровых видов спорта в России. «В нашей стране количество занимающихся им по программам спортивной подготовки превышает 200 тысяч человек, — сказал министр спорта. — Кафедры баскетбола существуют во всех подведомственных Минспорту России высших учебных заведениях, а РФБ объединяет свыше 60 региональных спортивных федераций».

В рамках встречи был поднят вопрос о совпадении календарей Международной федерации баскетбола и Евролиги. «Сегодня существует такая проблема, — сказал Кириленко. — Это касается лидирующих российских баскетбольных клубов ЦСКА и “Химок”, в конце ноября стартует отборочный турнир Кубка мира 2019 года среди мужских команд. И, конечно, мы хотим, чтобы российскую команду представили наши лучшие игроки».

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