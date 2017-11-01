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Баскетболистки «Енисея» обыграли дома «Ружомберок» в матче Кубка Европы
МОСКВА, 1 ноя —
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МОСКВА, 1 ноя —
Встреча группы В, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 55:52 (23:18, 14:7, 6:19, 12:8) в пользу хозяек. У российской команды самой результативной на паркете была Джакинта Монро, набравшая 15 очков и сделавшая 12 подборов.
В следующем матче турнира «Енисей» сыграет 22 ноября на выезде с еще одной командой из Словакии — «Кошице».