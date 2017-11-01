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00:29 (мск), источник: Известия

Клубы и игроков сделали крайними

Президент Евролиги Жорди Бертомеу обсудит с министром спорта РФ Павлом Колобковым конфликт своей организации с ФИБА.

Источник: ИТАР-ТАСС

Отборочный турнир к Кубку мира по баскетболу 2019 года рискует обернуться разочарованием для болельщиков. Велика вероятность, что ведущие сборные выступят на нем вторыми составами. Помимо отсутствия игроков НБА, европейские команды рискуют остаться без игроков, выступающих в клубах — участниках Евролиги.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) и Евролига так и не смогли прийти к единому мнению по вопросу окон для игр сборных в календаре сезона-2017/18. Последнюю попытку найти компромисс предприняли чиновники ФИБА, предложившие перенести два игровых дня регулярного чемпионата Евролиги (один в ноябре 2017-го и один в феврале 2018-го) на вторник, а матчи квалификации Кубка мира-2019 перенести с четверга на пятницу. Однако Евролига это предложение отклонила.

В итоге заложниками сложившейся ситуации оказались клубы и игроки. Например, ЦСКА надо отпустить в сборные минимум восемь человек (Фридзон, Воронцевич, Курбанов, М. Кулагин, Антонов, Де Коло, Вестерманн, Родригес) и полурезервным составом сыграть на выезде с испанской «Уникахой». А «Химки» отправятся в гости к действующему чемпиону турнира — турецкому «Фенербахче» — без своей главной звезды Алексея Шведа и нескольких игроков ротации (Зубков, Зайцев, Тодорович).

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин в беседе с «Известиями» назвал нынешнее положение дел тупиковым.

— Уже понятно, что компромисс невозможен. Евролига и ФИБА не придут к договоренностям по окнам для сборных команд, — заявил Андрей Ватутин. — Сейчас можно лишь думать о том, как выйти из положения хотя бы с минимальными потерями. И я не уверен, что такой вариант существует. Я много раз говорил — как бы сильно ни выглядела позиция Евролиги, какой бы логичной и аргументированной она ни казалась, не отпуская игроков в сборную, клубы оказываются в очень плохом репутационном положении. Модель абсолютно линейная — не дал игроков, сборная не попала на чемпионат мира, осложнила отбор на Олимпиаду, а то и вовсе пропустила главный турнир четырехлетия. Кто виноват? Правильно, клуб. Со всеми вытекающими последствиями.

По словам Андрея Ватутина, на недавнем совещании клубов Евролиги в Барселоне представители РФ предложили президенту лиги Жорди Бертомеу прилететь с рабочим визитом в Москву.

— Мы рады, что Жорди Бертомеу нашел возможность посетить российскую столицу, — продолжил Андрей Ватутин. — В среду у него запланирована встреча с министром спорта РФ Павлом Колобковым и президентом РФБ Андреем Кириленко. Главной темой, конечно, станет ситуация с окнами ФИБА и календарем Евролиги. Может быть, на этом уровне будут выработаны какие-то позиции, которые помогут всем сторонам выстроить план дальнейших действий. По сути, решение данного вопроса находится только в компетенции руководящих организаций, и «большие» спортивные руководители должны принять ответственность на себя. Сейчас нелегкий и несправедливый выбор предлагается сделать клубам и баскетболистам. Могу сказать, что итоговое решение по участию игроков ЦСКА в отборочных матчах, каким бы оно ни было, будет принято именно клубом. Мы точно не будем перекладывать его на спортсменов.

Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов, в свою очередь, рассчитывает, что ситуация разрешится в середине ноября.

— Пока идет переговорный процесс с РФБ, — сообщил «Известиям» Павел Астахов. — Мы пытаемся учесть интересы и сборной, и клубов, но еще не пришли к единому мнению, которое бы всех устраивало. Мой прогноз — к финальному решению мы подойдем к середине ноября. Конечно, клубы — заложники ситуации. С одной стороны, престижно, чтобы наши баскетболисты играли за сборные. А с другой — игроки имеют контракт с клубом и тренеру «Химок» хотелось бы иметь оптимальный состав на все ответственные игры.

В РФБ отказались комментировать ход переговоров с «Химками» и ЦСКА. При это ранее в интервью «Известиям» президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что стороны сумеют договориться.

Пока с судьбой игроков, выступающих за клубы Евролиги, определились только в Литве. Еще в конце сентября генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас заявил, что его баскетболисты не будут участвовать в матчах за сборные в ходе клубного сезона.

«Человек работает на нас, получает зарплату. Мы не можем сказать ему: «Не работай, ты свободен на две недели, мы сыграем в Евролиге без тебя» — так Паулюс Мотеюнас объяснил свою позицию в интервью Eurohoops.

Если российские клубы пойдут по пути «Жальгириса», то в матчах с Боснией и Герцеговиной (в гостях, 24 ноября) и Бельгией (дома, 27 ноября), а также в играх с Францией (в гостях, 22 февраля) и Боснией и Герцеговиной (дома, 25 февраля) сборная России выступит полурезервным составом.

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