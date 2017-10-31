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Баскетболисты «Енисея» победили литовский «Ювентус» в матче Лиги чемпионов FIBA
МОСКВА, 31 окт —
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МОСКВА, 31 окт —
Встреча группы А, состоявшаяся во вторник в Красноярске, завершилась со счетом 85:81 (20:13, 9:25, 20:25, 36:18) в пользу хозяев, у которых 18 очков набрал Виталий Лютыч, 17 — Энтони Хиллиард.
«Енисей», в активе которого две победы в четырех матчах группы, 7 ноября сыграет в израильском Холоне с местным клубом «Хапоэль».