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18:45 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Енисея» победили литовский «Ювентус» в матче Лиги чемпионов FIBA

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Красноярский «Енисей» нанес поражение литовскому «Ювентусу» в матче группового этапа Лиги чемпионов Международной федерации баскетбола (FIBA).

Встреча группы А, состоявшаяся во вторник в Красноярске, завершилась со счетом 85:81 (20:13, 9:25, 20:25, 36:18) в пользу хозяев, у которых 18 очков набрал Виталий Лютыч, 17 — Энтони Хиллиард.

«Енисей», в активе которого две победы в четырех матчах группы, 7 ноября сыграет в израильском Холоне с местным клубом «Хапоэль».

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