Костас Флеваракис: То, как сейчас играет «Астана» — чудо

— Думаю, в этом матче все увидели, какая у нас команда и какими качествами обладают игроки «Астаны». Мы контролировали ход встречи все сорок минут, причем нам противостоял соперник, который в Лиге ВТБ в среднем набирает 98 очков. Мне очень нравятся «Химки», но, к сожалению, в концовке мы сами упустили свой шанс, так как не забили штрафные. Что случилось на штрафных? Это игра, вот и все объяснение. Мы делали именно то, что хотели. В то же время нужно понимать, что подготовку к сезону мы начали намного позже других команд, так как ездили на турнир в Китай, а потом играли без пяти важных баскетболистов. А первый матч в Лиге сразу же выпал на ЦСКА. Тот, кто разбирается в баскетболе, понимает: то, как сейчас играет «Астана» — чудо, потому что всего этого мы добились в кратчайшие сроки. Нам нужны победы, мы стараемся, ждем следующих матчей. Хочу особо подчеркнуть, что сегодня мои игроки бились в большом матче, не думая о том, что у них нет шансов. Все же нам противостоял такой гранд, как «Химки», который одержал три уверенные победы на старте Евролиги, это говорит о силе этой команды.