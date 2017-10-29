Лига ВТБ. «Цмокi» провалили последнюю четверть, но обыграли «Парму»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
В Крыму ответили на слова Собчак о новом референдуме
Из СИЗО исчез бывший директор «Гоголь-центра»
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар1
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер0
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Жирона0
Реал1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р1
Динамо Мн1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Заря Лг2
Александрия1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верес1
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер0
Аугсбург3
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Карпаты
Динамо К
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Леванте
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь1
Сибирь2
Футбол. Зарубежный
17:00
Лион2
Метц0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне2
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория4
Кьево1
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе2
Аталанта1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит0
Локомотив М3
Футбол. Первый дивизион
16:30
Динамо СПб3
Зенит-23
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув1
Саутгемптон1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Зарубежный
22:45
Малага
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Марсель
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник0
Факел1
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К1
Ворскла0
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор3
Лада2
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто1
Лацио5
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М0
Тосно1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов1
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Енисей1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург2
Спартак-21
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе2
Реал Сосьедад1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов0
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь3
Балтика0
Хоккей. НХЛ
30.10
Виннипег Джетс
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь0
Луч-Энергия0
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар1
Урал1
Хоккей. НХЛ
30.10
Калгари Флэймз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
10:00
АмурОТ5
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал0
Ак Барс2
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Динамо» провело лучший матч года, но проиграло «Тосно»
Российский теннисист завоевал второй титул подряд
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
18:06 (мск), источник: Прессбол

Лига ВТБ. «Цмокi» провалили последнюю четверть, но обыграли «Парму»

Минские «Цмокi» на столичной «Falcon Club Арене» нанесли поражение «Парме» в матче Единой Лиги ВТБ — 66:65.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Коди Миллер-Макинтайр, набравший 19 очков. «Драконы» одержали вторую победу в четырех поединках.

Цмокі-Мінск — Парма — 66:65 (22:11, 19:17, 15:16, 10:21).

КХЛ. "Динамо" Рига — "Динамо" Минск. Пора побеждать! (ОНЛАЙН)
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга
Возняцки стала чемпионкой Итогового турнира WTA в Сингапуре
«Динамо» провело лучший матч года, но проиграло «Тосно»
Российский теннисист завоевал второй титул подряд
Квят — возможный кандидат на место третьего пилота в команду Ф-1
Манчини: Матч «Зенит» — «Локомотив» получился довольно абсурдным
«Краснодар» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь