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Лига ВТБ. «Цмокi» провалили последнюю четверть, но обыграли «Парму»
Минские «Цмокi» на столичной «Falcon Club Арене» нанесли поражение «Парме» в матче Единой Лиги ВТБ — 66:65.
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Минские «Цмокi» на столичной «Falcon Club Арене» нанесли поражение «Парме» в матче Единой Лиги ВТБ — 66:65.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Коди
Цмокі-Мінск — Парма — 66:65 (22:11, 19:17, 15:16, 10:21).